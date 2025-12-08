謎の恒星間天体「3I/ATLAS」の姿を捉えた「木星探査機Juice」2本の尾も確認

欧州宇宙機関（ESA）は、木星に向かっている木星氷衛星探査機「Juice（ジュース）」が、太陽系の外から飛来した恒星間天体「3I/ATLAS」の撮影に成功したと発表しました。

本来は2031年の木星到着後に、航行補助のために使われるナビゲーションカメラで撮影されたにもかかわらず、その画像は鮮明で、彗星を取り巻くガスのハロー「コマ」や、2本の尾の兆候まで捉えています。

ESA「待ちきれずにダウンロードした」画像

2025年11月、木星に向かって航行中のJuiceは5つの観測機器を用いて、太陽系を通過中の3I/ATLAS彗星の観測を行いました。

本来、これらの本格的なデータが地球に届くのは2026年2月の予定です。というのも、現在Juiceは太陽に近いため、機体を熱から守るためにメインの大型アンテナを「盾（熱シールド）」として太陽に向けており、地球との通信には小型のアンテナしか使えず、通信速度が極端に遅くなっているからです。

しかし、Juiceの運用チームはそれまで待つことができませんでした。そこで、ナビゲーションカメラ（NavCam）で撮影した画像のうち、通信容量の限界に挑み、1枚の画像の「4分の1」だけを先行してダウンロードすることを試みました。その結果、チームの予想をはるかに超える画像が現れました。

画像が物語る「3I/ATLAS」の活発な姿

12月に公開された画像は、2025年11月2日に撮影されたものです。これはJuiceが彗星に約6600万kmまで最接近する2日前です。NavCamはJuiceの航行に使うためのカメラで、観測用の高解像度カメラではありませんが、そこには活動の兆候を見せる彗星の姿がはっきりと写っています。

画像からは、彗星の核の周りに輝くガスのハロー「コマ」が確認できます。彗星は太陽に近づくと、その熱で表面の氷などが蒸発し、ガスや塵を放出してコマを形成します。さらに注目すべきは、2種類の「尾」の兆候です。

以下の図は、一般的な彗星の構造を示したものです。今回Juiceが撮影した画像と見比べることで、それぞれの尾の特徴がよくわかります。

プラズマ尾（イオンテール） は、電荷を帯びたガスでできており、Juiceの画像では上に向かって伸びています。太陽風の影響を強く受けて、太陽とは反対の方向にまっすぐ伸びる性質があります（構造図の青い尾）。

ダスト尾（ダストテール）は、塵でできており、Juiceの画像ではかすかに左下に向かって伸びているのが見えます。こちらは彗星が通ってきた軌道に沿って、少しカーブを描くように伸びるのが特徴です（構造図の黄色い尾）。

彗星が太陽に最も近づいた直後だったため、活動が活発化しており、これほど鮮明に捉えられたと考えられています。

「3I/ATLAS」地球に最接近は12月半ば

3I/ATLASは、2025年7月に発見された、観測史上3例目となる太陽系外からの恒星間天体です。時速約21万kmという猛スピードで太陽系を一度だけ通過し、二度と戻ってくることはありません。

これまでの観測では、太陽系の彗星とは組成が大きく異なる可能性も指摘されています。特に二酸化炭素の比率が異常に高く、その内部には遠い宇宙の原始的な情報が眠っているのではないかと期待されています。

「3I/ATLAS」は、12月19日ごろに地球に最接近し、約2億7,400万キロメートルまで接近する予定です。これは地球と太陽の距離のほぼ2倍に相当し、地球に衝突する危険はありません。

