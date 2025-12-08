1941年12月8日、日本軍の真珠湾攻撃により、太平洋戦争が始まりました。開戦からきょうで84年です。

当時の映像を収集し分析している大分の市民グループが、今月、種子島沖で墜落した特攻機などの映像を新たに公開しました。

鹿児島県関係で新たに公開されたのは、霧島市や喜界島の集落への空襲など7か所です。

映像を公開したのは、アメリカ国立公文書館から太平洋戦争当時の映像を入手し、撮影場所や日時の特定などを進めている、大分県の市民グループ「豊の国宇佐市塾」です。

こちらは1945年3月29日、種子島の沖合でアメリカ軍の航空母艦「ヨークタウン」から撮影された映像です。

第一国分基地から出撃した2人乗りの爆撃機「彗星」がヨークタウンへの特攻を試みますが、海上に墜落し水しぶきが上がっています。墜落前、彗星はアメリカ軍のグラマン機から攻撃を受け、操縦困難となりました。

一方、彗星を攻撃したグラマン機2機も味方の対空砲火を受け、墜落。映像からは近づく日本軍の特攻機に慌てるアメリカ軍の様子も確認できます。

このほか、日本軍が喜界島に作ったおとりの飛行場を米軍機が攻撃する様子も公開されました。

豊の国宇佐市塾では、今後も映像の発掘や公開を進めていくとしています。

