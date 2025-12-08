ロケット？ミサイルの残骸？

喜界島の海岸に流れ着いた、長さ9メートルもある巨大な物体。ロケットの一部なのか、はたまたミサイルの残がいなのでしょうか？

（SNSの投稿）「波を見に行ったら、こんなもん漂着してました」

今月4日、SNSに投稿された動画です。鹿児島県の喜界島の東の海岸に流れ着いた巨大な物体が映っています。中は空洞で、半分に割れているようにも見えます。

パッと見は北朝鮮のミサイルかと

SNSの投稿には、「航空機かな？」「船の残骸？」「肥料用のサイロに見える」などのコメントが寄せられています。

投稿者の田中さんは、長崎から仕事で喜界島を訪れ、今月3日、海岸で偶然見つけました。

（投稿者・田中さん）「パッと見は北朝鮮のミサイルかと思った。近くに行くと本当に大きく見えてびっくりした」

中には中国語で…

物体は金属製で、長さおよそ9メートル、直径2メートルあり、円錐台の形をしています。中には機器のようなものが取り付けられ、中国語で「ケーブルの束」と書かれた白いロープ状のものも確認できます。漂着からすでに3か月ほど経っているといいます。

（喜界島の住民）「遠目にしか見ていないが、ロケットか何かの残骸かな？

（Ｑ怖くなかった？）怖かった」

鹿児島県は、形状からロケットの可能性があるとみて、JAXA＝宇宙航空研究開発機構に問い合わせましたが、「JAXAのものではない」と回答があり、その正体はいまだ分かっていません。

これまでも離島に謎の漂着物

海に囲まれ、離島も多い鹿児島では、これまでにも巨大な鉄球やロケットの一部とみられる物体など、「謎の物体」の漂着が相次いでいます。

県によりますと、昨年度、県内での海洋ゴミの回収量は1755トンで、処分費用は3億3700万円余りに上っています。

県によりますと、今回漂着した喜界島の物体も回収・処分に数十万円かかる見込みで、年明けに作業を始める見通しです。

