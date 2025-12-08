８日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」では、自民党と日本維新の会が衆院議員の定数４６５人の１割を目標に削減する議員定数削減法案を５日に共同提出したことを伝えた。

コメンテーターとして出演した元財務官僚でニューヨーク州弁護士の山口真由氏は「やり方はともかくとして維新がやろうとしていること自体には賛成なんです」と話し出すと「私が思ったのは、議員定数を減らすと同時に国での仕事も減らしましょう。だから、地方が代表されなくなると言ってますけど、地方に権限を移して地方のことは地方でできるように分権体制をって。（維新は）かつて道州制を前面に出してましたけど、そういう将来像を描いて、こういう提言をしてるんだろうと」と続けた。

その上で「かなり強引なやり方をしたのは、そうじゃないと自民党がうやむやにして、長く議論したけどやらないねってされるんだろうっていうふうな恐れがあるんだろうからと思ってます」と話すと「ただ、もし、そういうことがあるなら、それは民主主義で問うべき大きなビジョンなので、維新はそれを前面に出して、ちゃんと選挙なりなんなりで国民の同意を得ないとなかなか地方で頑張っても、永田町で頑張りましょうって気持ちは分かるけど、これだと、ちょっとステルス過ぎるかな？ 逆に国民の方の反感も強くなるかな？ と思います」と続けていた。