6日、中国軍の戦闘機が自衛隊の戦闘機に対し、2度にわたり断続的にレーダー照射を行いました。日本政府の抗議に対し、中国政府は「レーダー照射は安全確保の正常な操作だ」と主張しました。

■日本側「危険な行為」

8日朝の閣議前。話しているのは木原官房長官、小泉防衛相、茂木外相。日本の国防に関わる3人の閣僚による、閣議前の立ち話。

その後の会見で口にしたのは…。

木原官房長官

「今回のレーダー照射は、航空機の安全な飛行に必要な範囲を超える危険な行為」

中国軍による自衛隊機へのレーダー照射。事態が公になったのは、7日のこと。“未明の臨時会見”でした。

小泉防衛相

「遅くにお集まりいただきましてありがとうございます。中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射事案についてご報告します」

防衛省によると6日午後、中国軍の空母「遼寧」から飛び立った戦闘機が、自衛隊の戦闘機に対しレーダーを照射したといいます。

捜索などの他、射撃の準備段階に目標を捉える時にも用いられるレーダー照射。今回の場合は、一定時間かつ断続的に照射されたことから、防衛省は危険な行為だと判断したということです。

■専門家「ミサイル誘導の役割も」

5日、東シナ海で確認された空母「遼寧」。翌朝には、ミサイル駆逐艦3隻と宮古島と沖縄本島の間の公海を通過。

同じ日に「遼寧」から戦闘機が飛び立ったため、航空自衛隊は領空侵犯を警戒して戦闘機を緊急発進させました。

そして起きた、中国軍の2度にわたるレーダー照射。

1度目は、午後4時半ごろから断続的に約3分間。

2度目は、2時間ほどたった午後6時半すぎ。この時も断続的に約30分間、レーダー照射を行ったといいます。

航空自衛隊で航空総隊司令官を務めた武藤茂樹氏は、レーダー照射について。

元航空総隊司令官 武藤茂樹氏

「空中の目標を捜索して捉えていくための捜索機能と、最終的には目標に対してミサイルを撃つ時に誘導する役割もある」

今回の照射の目的については、「はっきりとは分からない」とした上で…。

元航空総隊司令官 武藤茂樹氏

「頻度の高いレーダー照射を受けたということが特殊な状況。相手の意図が分からないという観点からすると非常に危険な行為」

■日本政府、中国に再発防止申し入れ

今回の事態を受け、中国政府は正当性を主張。

中国外務省報道官

「訓練時に戦闘機の探索レーダーを使うのは一般的な行為で安全確保のための正常な操作だ」

“日本側が中国軍に妨害を行った”とも主張しました。

一方の日本政府は…。

木原官房長官

「自衛隊は安全な距離を保ちながら対領空侵犯措置の任務にあたっていたと報告を受けており、自衛隊の航空機が中国の航空機の安全な飛行を深刻に阻害したとの中国側の指摘は当たりません」

日本政府は中国側に強く抗議し、再発防止を厳重に申し入れたということです。