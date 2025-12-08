¸µ¥â¡¼Ì¼¡£ÊÝÅÄ·½¡¢¡È¿·¤·¤¤²ÈÂ²¡É¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤Ï¤¡²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡Á¡×¡¡ÃÂÀ¸Æü¤Ë´î¤ÓÊó¹ð¡Ö¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê45ºÐ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊÝÅÄ·½¡Ê45¡Ë¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È¿·¤·¤¤²ÈÂ²¡É¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ï¤¡²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡Á¡×¡È¿·¤·¤¤²ÈÂ²¡ÉºùÅì¶Ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿ÊÝÅÄ·½
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Öº£Æü¤Ç¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç45ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖµÁÊì¤ÈÊì¤«¤é¤«¤é¡Ø¹¥¤¤Ê¤â¤ÎÇã¤Ã¤Æ¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂå¤Ç¿·¤¿¤Ê²ÈÂ²¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿ ²Ä°¦¤¹¤®¤ëºùÅì¶Ó¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¶âµû¤¬¿·¤¿¤Ë¡È²ÈÂ²¡É¤È¤·¤ÆÃç´ÖÆþ¤ê¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¤é¤ó¤Á¤å¤¦¤â²Ä°¦¤¤»Ò¤¬¤¤¤¿¤êÂ©»Ò¤Ï¥À¥ë¥Þ¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÀÖ¤¤»Ò¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤É¡Ä·ë¶É¡¢¤³¤ÎºùÅì¶Ó¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì ¤Ï¤¡²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡Á¡×¤È¥á¥í¥á¥í¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡Ö¿·¤¿¤Ê²ÈÂ²¤ò·Þ¤¨¤Æ¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê45ºÐ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÊÝÅÄ¤µ¤ó¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¿·¤·¤¤¶âµû¤µ¤ó²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¿·¤·¤¤¶âµû¤Á¤ã¤ó¤È¶¦¤ËÁÇÅ¨¤Ê°ìÇ¯¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÝÅÄ¤Ï2013Ç¯5·î¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î¾®ºêÍÛ°ì»á¡Ê47¡Ë¤È·ëº§¡£18Ç¯1·î¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
