ＡＫＢ４８が８日、結成２０周年を迎え、ＡＫＢ４８劇場でプロデューサーの秋元康氏（６７）とＯＧの高橋みなみ（３４）、指原莉乃（３３）らが囲み取材に応じ、秋元氏が基本的に担ってきた同グループの楽曲の作詞を指原に一部依頼する意向を明かした。

２０周年の節目の日に大きな変革を秋元氏が明らかにした。「指原大先生が日本レコード大賞をいただけたので、ぜひＡＫＢ４８の曲を書いていただきたい」。囲み取材の最後に異例のオファーを言い渡した。

秋元氏は、指原自らプロデュースする＝ＬＯＶＥの「とくべチュ、して」で第６７回日本レコード大賞作詩賞を受賞し、結果を残したことを評価。直接伝えられた指原は「え！？うれしい。シングルの中に入れてもらえるということ？」と問うと、「もちろん。よければ表題（曲）で」と大きく任せる方針も示した。

秋元氏は作詞を任せる理由として「ＡＫＢは元々、女優になりたい、歌手になりたい、ＭＣをやりたい、いろんな人たちが集まってるようにいろいろな夢があって、そこに作詞家になったり、作曲家になったり、そのＭＶの監督になったりが、このメンバーの中でできたら理想だと思っていた」と説明。「それをやっぱり一番初めに指原大先生が日本レコード大賞（を取った）。すごいですよ。もうぜひＡＫＢ４８の曲を書いていただきたい」と異例のオファーに至った。

これまでのシングル６６作の表題曲は全て秋元氏が作詞してきたといい、指原が書くことになれば初の試み。同席した初代総監督の高橋は「すごい瞬間に立ち会った」と驚き。まだいつ発売のシングルで実現するかは未定ではあるが、グループが新たなステージに進むことに期待は高まる。

ＡＫＢ４８はこの日が２０周年の記念日。４〜７日までは日本武道館で４日間６公演を開催し、レジェンドＯＧと一体となってコンサートを作り上げ、チケットは完売で４万８０００人を動員した。ライブ内では来年２月２５日に６７枚目シングルの発売が発表されている。