「ありがたい」もやしも缶ジュースも“10円セール” 都内スーパーに70人超の列…お得な朝市には100人超が殺到
「10円セール」にお得な朝市。
出費が多くなる年末、お得なサービスに多くの人が駆けつけた。
毎月2回行われる「10円まつり」
都内にあるスーパーに出来た70人を超える人の列。
お得な「10円まつり」に人が集まった。
もやし1袋にインスタントラーメン、さらに缶ジュースなどが、驚きの「お祭り価格」の税込み11円。
東京・足立区の「スーパーさんよう」で毎月2回行われる、お得イベントだ。
記者リポート：
みなさん両手にカゴ一杯に10円の商品を入れていきます。
「10円まつり」で並ぶ商品にお客さんが殺到。売り場は大混雑となっていた。
記者リポート：
店員さんが、もやしを補充しています。
1番人気のもやしは、300個が約1時間で完売する人気ぶり。
買い物客：
サラダ菜10円、ありがたいです、野菜も高いから本当に。
早朝に100人を超える人
出費が多くなる年末。この週末にもお得なサービスに多くの人が駆けつけた。
東京・町田市では、早朝に100人を超える人が殺到。
年に2回行われるお得な朝市だ。
買い物客：
いまね（物価が高い）時代だから。物価高ですので、やっぱり10円でも20円でも。
朝市に並ぶのは、地元の農家が育てた新鮮な野菜。もちろん価格もお値打ちだ。
買い物客：
大根が180円でしょ、小松菜80円で買ったし。お得、お得。
さらに、福引き会で最大200円の買い物券が当たる抽選も人気のワケだ。
（「イット！」 12月8日放送より）