「ありがたい」もやしも缶ジュースも“10円セール”　都内スーパーに70人超の列…お得な朝市には100人超が殺到

「10円セール」にお得な朝市。

出費が多くなる年末、お得なサービスに多くの人が駆けつけた。

毎月2回行われる「10円まつり」

都内にあるスーパーに出来た70人を超える人の列。

お得な「10円まつり」に人が集まった。

もやし1袋にインスタントラーメン、さらに缶ジュースなどが、驚きの「お祭り価格」の税込み11円。

東京・足立区の「スーパーさんよう」で毎月2回行われる、お得イベントだ。

記者リポート：

みなさん両手にカゴ一杯に10円の商品を入れていきます。

「10円まつり」で並ぶ商品にお客さんが殺到。売り場は大混雑となっていた。

記者リポート：

店員さんが、もやしを補充しています。

1番人気のもやしは、300個が約1時間で完売する人気ぶり。

買い物客：

サラダ菜10円、ありがたいです、野菜も高いから本当に。

早朝に100人を超える人

出費が多くなる年末。この週末にもお得なサービスに多くの人が駆けつけた。

東京・町田市では、早朝に100人を超える人が殺到。

年に2回行われるお得な朝市だ。

買い物客：

いまね（物価が高い）時代だから。物価高ですので、やっぱり10円でも20円でも。

朝市に並ぶのは、地元の農家が育てた新鮮な野菜。もちろん価格もお値打ちだ。

買い物客：

大根が180円でしょ、小松菜80円で買ったし。お得、お得。

さらに、福引き会で最大200円の買い物券が当たる抽選も人気のワケだ。

（「イット！」 12月8日放送より）