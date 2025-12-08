ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡ÙÉÔÎÑÊóÆ»¤ÎÁê¼ê½÷À¤ò±é¤¸¤¿óîÆ£¤Ê¤®¤µ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢¼Æºé¥³¥¦¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¤òÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
11·î26Æü¡Ê¿å¡ËÌë10»þ¤è¤êÇÛ¿®¤·¤¿Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢óîÆ£¤Ê¤®¤µ¤µ¤ó¤¬¡ÈÌ¤À®Ç¯°û¼òÉÔÎÑ¡ÉÊóÆ»¤ÎÁê¼ê½÷À¡¦ÅÄÊÕË¨¹áÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£º£²ó¡¢óîÆ£¤Ê¤®¤µ¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè2ÏÃÍ½¹ð¡ÛÉÔÎÑÊóÆ»¤Ë²Ã¤¨¡¢Ì¤À®Ç¯°û¼ò¤È¤¤¤¦ÄÉ¤¤Æ¤¤Á¡£µçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿°æ²¬¤Î¼¡¤Î°ì¼ê¤Ï°ìÂÎ¡Ä¡Ä
https://www.youtube.com/watch?v=Nvz2Dx6_-P8&t=2s
¢£·ÝÇ½³¦¤Î¡È¥¿¥Ö¡¼¡É¤ËÀÚ¤ê¹þ¤à¡¢¼Æºé¥³¥¦¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ
¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò½ä¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¤È½µ´©»ï¤Î¡È¶ØÃÇ¤Î¹¶ËÉÀï¡É¤òÉÁ¤¯¡¢ABEMA¿·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡£
Ã¯¤·¤â¤É¤³¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦·ÝÇ½³¦¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Î¡¢¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¤Ï¡¢°ì¸«²Ú¤ä¤«¤Ë¤ß¤¨¤ë·ÝÇ½³¦¤ÎÎ¢Â¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤À¤«¤Ä¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÎÎ¢Â¦¡¢¤½¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¤Î¿¼¤¤°Ç¤Ø¤ÈÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢11·î19Æü¡¡Ìë10»þ¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Âè1ÏÃ¤Ï¡¢ÇÛ¿®¸å5Æü´Ö¡Ê¢¨1¡Ë¤ÇÁí»ëÄ°¿ô¤¬200Ëü¤òÆÍÇË¤·ABEMAÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡Ë2025Ç¯11·î19Æü¡Á11·î23Æü¤Î5Æü´Ö
¢£óîÆ£¤Ê¤®¤µ¡¿ÅÄÊÕË¨¹á¡Ê¤¿¤Ê¤Ù¡¦¤â¤¨¤«¡Ë
°û¼òÉÔÎÑÊóÆ»¤ÎÁê¼ê½÷À¡ÈÅÄÊÕË¨¹á¡É¤ò±é¤¸¤¿óîÆ£¤Ê¤®¤µ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
óîÆ£¡Ö»ä¤¬±é¤¸¤ÆÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
Æ£¸¶¶êÀ¸¡ÊÀõ¹á¹ÒÂç¡Ë¤ÎÉÔÎÑ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë´ØÍ¿¡£»õ°å¼Ô¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë
¡½º£²ó±é¤¸¤¿ÅÄÊÕË¨¹á¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Æ£¸¶¶êÀ¸¡ÊÀõ¹á¹ÒÂç¡Ë¤µ¤ó¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëÁê¼ê¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ë»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¿Í¤Ë¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬À¤´Ö¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤ë¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æñ¤·¤¤ÌòÊÁ¤Ç¤·¤¿¡£Ë¨¹á¼«¿È¤â¤¢¤¯¤Þ¤Ç·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¸½ÂåÅª¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Î´¶ÁÛ
¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ã¤Æ·ÝÇ½³¦¤Ç¤ÏÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤È¤¤¤¦¤«¡¢Æü¾ï¤Ë¡¢¿È¶á¤Ë¤¢¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÂêºà¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤¯¤é¤¤·ÝÇ½³¦¤Î°Ç¤ÎÉôÊ¬¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê±é¤¸¤ëÌòÊÁ¤¬¡Ë¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÎÁê¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½±é¤¸¤¿ÅÄÊÕË¨¹á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Íý²ò¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í
Íý²ò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»ä¤Ï¤ª¼ò¤¬¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹Á¶è¤Î¥Ð¡¼¤Ç¥¤¥§¡¼¥¤¡ª¡¡¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÏÓ¤ò¥¯¥í¥¹¤µ¤»¤Æ°û¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤¨¤Ã!?¡¡¤³¤ì¤Ê¤Ë!?¡¡¤³¤¦¤¤¤¦À¤³¦¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·ÝÇ½³¦¤Ë¤¤¤ë¿È¤È¤·¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¼Ì¤Ã¤¿¤½¤Î¿Í¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Þ¤ÇÊø²õ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò´ÊÃ±¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤Ê¤Ë¤â¹Í¤¨¤º½ÐÍè¤Á¤ã¤¦¤È¤³¤í¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Íý²ò¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÉþÁõ¤Ç¤¹¡ª¡¡¤Ò¤È¤à¤«¤·Á°¤Î¼«Ê¬¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½½Ð±é¥Ñ¡¼¥È¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤äÃíÌÜ¥·¡¼¥ó
»ä¤Ï¼Æºé¤µ¤ó¤È½Ù²Ï¤µ¤ó¤È3¿Í¤Î¥·¡¼¥ó¤¬»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¥·¡¼¥ó¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖÄ¹¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤¯¤é¤¤¡£·ë¹½¥â¥Î¤¬ÅÝ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¼Æºé¤µ¤ó¤È½Ù²Ï¤µ¤ó¤¬¥¢¥É¥ê¥Ö¤ÇÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ÆÇ÷ÎÏ¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤â¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÊ³¤¤Î©¤¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¡½»£±Æ¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤
¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì¸À¤â»ä¸ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¡£¤º¤Ã¤ÈÂæËÜ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤¬¡ÖóîÆ£¤µ¤ó¤Ï¤º¤Ã¤È¥Á¥ç¥³¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥ì¥³¥ß¤ËÂÐ¤·¡Ë¤¦¤½!?¡¡Á´Á³³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æ¬¤òÆ¯¤«¤»¤¹¤®¤Æ¡¢ÅüÊ¬¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½»ëÄ°¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢É½¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤äÎ¢Â¦¤Ç¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¶ìÇº¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÀÚ¤ìÌ£¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡þÂè2Êó¡ÖÇå½þ¶â³Û3²¯±ß¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¡È½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Ì¤À®Ç¯¤È°û¼ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡É¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê»ö¼Â¤ÎÈ¯³Ð¤Ë¤è¤ê¡¢ºé¤¿¤Á¤ÏÂ¿³Û¤ÎÇå½þÀÁµá¤È¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Î¹ßÈÄ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¡£µçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿ºé¤¿¤Á¤¬»Å³Ý¤±¤ëµÕÅ¾¤Î°ì¼ê¤È¤Ï¡½¡½¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù
Âè2ÏÃÇÛ¿®Æü»þ¡§2025Ç¯11·î26Æü¡¡Ìë10»þ¡Á
Âè2ÏÃ»ëÄ°¥Ú¡¼¥¸¡§https://abema.go.link/2GQWL
ÈÖÁÈ¥Ú¡¼¥¸¡§https://abema.go.link/7JKTD
¸ø¼°X¡§https://x.com/scandaleve_
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/abema_drama_scandaleve
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@drama_ABEMA
¥¥ã¥¹¥È¡§
¼Æºé¥³¥¦
Àî¸ý½ÕÆà
²£»³Íµ
úË½ÓÂÀÏº
Àõ¹á¹ÒÂç
¶¶ËÜ½ß
³ýÅç¤ß¤º¤
±Æ»³Í¥²Â
óîÆ£¤Ê¤®¤µ
Æþ¹¾¿Óµ·
ÈÁ½ã¤Þ¤Ò¤í
Á°ÅÄÆØ»Ò
ÎëÌÚ¹À²ð
ÎëÌÚ°ì¿¿
³á¸¶Á±
ÊÁËÜÌÀ
¥æ¡¼¥¹¥±¡¦¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢
ÎëÌÚÊÝÆàÈþ
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§
¡¾ ´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹: Æ£ÌîÎÉÂÀ
¡¾ µÓËÜ: °ËÅìÇ¦¡¦¸åÆ£¸¿Í¡¦ÌÚ¹¾¶³¡Êstoryboard ¥é¥¤¥¿¡¼¥º¥Á¡¼¥à¡Ë
¡¾ ´ÆÆÄ: ¶â°æ¹É
¡¾ À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó: storyboard
¡¾ À½ºîÃøºî: ABEMA
¡Ê¥¨¥Ü¥ë¡Ë