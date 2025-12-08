「サラーは自らの伝説を壊している」ルーニーがリバプールの大エースに苦言「もし自分が監督なら、彼がチームに入ることは絶対にない」
昨季のプレミアリーグMVPに輝いた大エースにレジェンドが苦言を呈した。英公共放送『BBC』が伝えている。
リバプールで９年目を迎えるモハメド・サラーは今季、リーグ開幕から12試合連続で先発も、直近３試合はベンチスタート。ここまで４得点・２アシストに留まっており、29得点・18アシストを記録した昨季から大幅にペースダウンしている。
現地12月６日に開催された15節・リーズ戦では、最後まで出番が訪れず。サラーは試合後、「これまで何度も、監督との良好な関係について話してきたが、突然、私たちにはいかなる関係もなくなった」と語り、「クラブに見捨てられたように思える。今はそう感じている。誰かが私にすべての責任を負わせたがっていることは、非常に明白だと思う」と怒りを露わにしていた。
喧嘩別れのような形でアンフィールドを去る噂が飛び交う状況に、現役時代はマンチェスター・ユナイテッドなどで活躍したウェイン・ルーニー氏は、「サラーは自らの伝説を壊している」と発言し、次のように持論を展開した。
「アルネ・スロットは権威を示し、彼を呼んで『君はチームと一緒に遠征するべきではない。君が言ったことは受け入れられない』と言わないといけない。アフリカ・ネーションズカップへ行って、すべてを落ち着かせろ。もし自分が監督なら、彼がチームに入ることは絶対にない」
元イングランド代表のキャプテンは、サラーがスロット監督との確執を解消するか、それともリバプールを去るか、いずれかを決断すべきだと考えているようで、「どちらにせよ、早急にかたをつける必要がある」と訴えた。「すべてを投げ捨ててしまうのは悲しい。彼はやり方を完全に間違えている」とも付け加えた。
今年４月、新たに２年契約を結んだリバプールの英雄は、このままクラブを去ってしまうのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「中国の皆様にお詫び申し上げます」中国から批判殺到でブライトンが削除＆謝罪した三笘薫に関する投稿はなぜ行われたのか。クラブ関係者は「純粋なミス」
リバプールで９年目を迎えるモハメド・サラーは今季、リーグ開幕から12試合連続で先発も、直近３試合はベンチスタート。ここまで４得点・２アシストに留まっており、29得点・18アシストを記録した昨季から大幅にペースダウンしている。
現地12月６日に開催された15節・リーズ戦では、最後まで出番が訪れず。サラーは試合後、「これまで何度も、監督との良好な関係について話してきたが、突然、私たちにはいかなる関係もなくなった」と語り、「クラブに見捨てられたように思える。今はそう感じている。誰かが私にすべての責任を負わせたがっていることは、非常に明白だと思う」と怒りを露わにしていた。
喧嘩別れのような形でアンフィールドを去る噂が飛び交う状況に、現役時代はマンチェスター・ユナイテッドなどで活躍したウェイン・ルーニー氏は、「サラーは自らの伝説を壊している」と発言し、次のように持論を展開した。
元イングランド代表のキャプテンは、サラーがスロット監督との確執を解消するか、それともリバプールを去るか、いずれかを決断すべきだと考えているようで、「どちらにせよ、早急にかたをつける必要がある」と訴えた。「すべてを投げ捨ててしまうのは悲しい。彼はやり方を完全に間違えている」とも付け加えた。
今年４月、新たに２年契約を結んだリバプールの英雄は、このままクラブを去ってしまうのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「中国の皆様にお詫び申し上げます」中国から批判殺到でブライトンが削除＆謝罪した三笘薫に関する投稿はなぜ行われたのか。クラブ関係者は「純粋なミス」