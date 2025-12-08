Novelbright竹中雄大、初ソロカバーアルバム『DIVA』収録曲解禁！全曲ティザー公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Novelbrightの竹中雄大（Vo）が、2026年1月14日にリリースする自身初のソロカバーアルバム『DIVA』の収録曲を解禁。併せて、全曲ティザーがYouTubeに公開された。

■TikTokにて収録曲の先行配信もスタート

先日、自身初のソロカバーアルバム『DIVA』のリリースを発表し、先行配信シングルとして「Love Story」（安室奈美恵カバー）をリリースした竹中雄大。『DIVA』のトラックリストとともに公開されてきた自身の歌唱動画は、これまでに各SNSで総再生回数1,500万回を越えるなど大きな盛り上がりを見せた。

そしてこのたび、『DIVA』の収録曲を発表。自身が影響を受けてきた女性アーティストの名曲がそろい、昭和から平成にかけて愛され続ける楽曲が幅広く収録された内容となっている。

また『DIVA』トラックリストの解禁に伴い、全曲ティザーがYouTubeにて公開。TikTokにて収録曲の先行配信もスタートした。さらに、アルバムの全貌がひと目でわかる特設サイトも公開された。

■リリース情報

2025.11.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Love Story」

2026.01.14 ON SALE

ALBUM『DIVA』



■関連リンク

『DIVA』特設サイト

http://sp.universal-music.co.jp/takenakayudai/diva/

竹中雄大 OFFICIAL TikTok

Novelbright OFFICIAL SITE

https://novelbright.jp/

■【画像】『DIVA』ジャケット写真