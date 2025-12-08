

※12月16日、東証プライム市場に上場予定のＮＳグループ <471A> [東証Ｐ]、17日、東証プライム市場に上場予定のＳＢＩ新生銀 <8303> [東証Ｐ]は8日、公開価格を発表した。



●ＮＳグループ <471A>



上場市場：東証プライム市場

上場予定日：12月16日



事業内容：家賃債務保証事業を展開する子会社の経営管理等



公開価格：1480円

仮条件：1440円～1480円

想定発行価格：1585円



上場時発行済み株式数：5215万5600株

売り出し：2312万9900株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限346万9400株

ブックビルディング期間：12月2日～5日

公開価格決定日：12月8日

申込期間：12月9日～12日

受渡期日：12月16日



主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、大和証券



●ＳＢＩ新生銀行 <8303>



上場市場：東証プライム市場

上場予定日：12月17日



事業内容：銀行とノンバンクの機能を併せ持つ総合金融サービス



公開価格：1450円

仮条件：1440円～1450円

想定発行価格：1440円



上場時発行済み株式数：8億9550万株

公募(新株発行)：5550万株

公募(自己株処分)：3350万株

売り出し：1億3300万株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限3330万株

ブックビルディング期間：12月2日～5日

公開価格決定日：12月8日

申込期間：12月9日～12日

払込日：12月16日



主幹事：野村證券、ＳＢＩ証券



[2025年12月8日]





