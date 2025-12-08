2025年12月9日（火）、北海道ニセコ町に世界で注目を集めるピッツェリア『PST NISEKO』がグランドオープンします。

『PST（Pizza Studio Tamaki）』は、沖縄・六本木・東麻布に店舗を構える本格ナポリピッツァの名店。

東京の2店舗は、ミシュランガイド・ビブグルマンを5年連続受賞するほか、アジア・オセアニア地域のベストピッツェリアを選出する『50 Top Pizza Asia Pacific』に選ばれた玉城翼氏が運営する世界が認める実力を誇るお店です。

そんな『PST』が、北海道の雄大な自然と世界有数のリゾート地・ニセコに初上陸！

こだわりは食べた時の軽さを追求したピザ生地。4種類をブレンドした独自開発の小麦粉を使い、さくさくした食感に仕上げられています。通常の温度よりも高い約500度で1分間焼き上げることで、香ばしい焦げ目を付け、生地をより軽くする工夫も。

さらに、焼く前にピザ窯に県産塩を一振りし、本場イタリアの具材に塩味やうま味、焦げの苦みを引き立てる一枚に仕上げられています。

詳細情報

PST NISEKO（ピッツァ スタジオ タマキ ニセコ）

住所：北海道虻田郡ニセコ町曽我678-5

グランドオープン日：2025年12月9日（火）11:00～

営業時間：昼 11:00～16:00／夜 18:00～22:00

定休日：不定休

北海道Likers編集部のひとこと

薪窯を中心に据えた開放的な空間で、羊蹄山を望むロケーション。

ナポリの職人技をニセコの大自然の中で体験することができる『PST NISEKO』がオープンします！

ナポリの伝統技術と北海道の空気が融合した、ここでしか味わえないピッツァは必食です！

文／北海道Likers

