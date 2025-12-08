台湾メディアの中時新聞網は7日、調査会社ユーロモニター・インターナショナルがまとめた2025年版の「世界の観光都市ランキング」を取り上げ、「台北の順位が目を引く、ソウルはトップ10入り」と伝えた。

ソウル



記事によると、ランキングは観光、持続可能性、経済実績、安全衛生などの指標に基づき世界の主要都市を評価したもの。パリが5年連続で首位となった。2〜10位は、マドリード、東京、ローマ、ミラノ、ニューヨーク、アムステルダム、バルセロナ、シンガポール、ソウルの順だった。上位5都市の順位は昨年と同じで、ソウルは初めてトップ10入りを果たした。大阪は11位、台北は15位、香港は17位、京都は19位、バンコクは20位だった。

外国からの旅行者が世界で最も多かったのはバンコクで推計3030万人が訪れた。2〜10位は、香港（2320万人），ロンドン（2270万人），マカオ（2040万人）、イスタンブール（1970万人）、ドバイ（1950万人）、メッカ（1870万人）、アンタルヤ（1860万人）、パリ（1830万人）、クアラルンプール（1730万人）の順だった。台北は経済実績では2位だったが、外国からの旅行者は713万人にとどまった。（翻訳・編集/柳川）