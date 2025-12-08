¤ªÊ¢¤â¤ª¿¬¤â¤Þ¤ë¤´¤È¼é¤ë¡ªÅß¤Î²¹³è¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«Ê¢´¬¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç·è¤Þ¤ê♡
Åß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¤ªÊ¢¤Þ¤ï¤ê¤ä¤ª¿¬¤¬¤Ò¤ó¤ä¤ê¡Ä¡Ä¡£¡ÖÇ¯¡¹¡¢Îä¤¨¤¬¤Ä¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ë¥¢¥é¥µ¡¼¥ì¥Ç¥£¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
¤½¤ó¤ÊÅß¤ÎÎä¤¨Çº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¤ªÊ¢¤«¤é¤ª¿¬¤Þ¤ï¤ê¤Þ¤Ç¤ò¤Õ¤ó¤ï¤êÊñ¤ß¹þ¤à ¡Ö¤Õ¤ï¤ê¤£¥¹¥ê¥à Ê¢´¬¥Ñ¥ó¥Ä¡×¡£Á´¹ñ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ëÃíÌÜ¤Î¤¢¤Ã¤¿¤«¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com
Åß¤ÎÎä¤¨¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë½÷À¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢¡Ö¤Õ¤ï¤ê¤£¥¹¥ê¥à Ê¢´¬¥Ñ¥ó¥Ä¡×¡£¤ªÊ¢¤Þ¤ï¤ê¤«¤éÂÀ¤â¤â¤Þ¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢Îä¤¨¤ä¤¹¤¤ÉôÊ¬¤ò¤Þ¤ë¤´¤ÈÊñ¤ß¹þ¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Äù¤á¤Ä¤±´¶¤Î¤Ê¤¤¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿Ãå¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½¢¿²»þ¤ä¤ª¤¦¤Á¤Ç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´¨¤¤Æü¤Î³°½Ð»þ¤Ë¤âÍê¤ì¤ë°ìËç¡£à¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÎä¤¨ÂÐºöá¤ò³ð¤¨¤ë¾åÉÊ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢½¬´·¤Ë¼«Á³¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Åß¤Ç¤â¿´ÃÏ¤è¤¤¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥«¥¤¥í¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÇÅß¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¯
´¨¤¤Æü¤Î³°½Ð¤äÆüÃæ¤ÎÎä¤¨¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡¢¥«¥¤¥í¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¡£Ãå¤Ö¤¯¤ì¤·¤Ë¤¯¤¤Àß·×¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤â½¢¿²»þ¤Î²¹³è¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤âÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£È©¤¢¤¿¤ê¤ä¤ï¤é¤«¡¢ËèÆü²÷Å¬¤Ê²¹³è½¬´·
¥Ï¥¤¥¦¥¨¥¹¥È¥¿¥¤¥×¤Î ¡Ö¤Õ¤ï¤ê¤£¥¹¥ê¥à Ê¢´¬¥Ñ¥ó¥Ä¡× ¤Ï¡¢¥¦¥¨¥¹¥È7hPa¡¦¥Ò¥Ã¥×3hPa¤Î¥½¥Õ¥È¤ÊÃå°µÀß·×¤Ç¡¢Îä¤¨¤ä¤¹¤¤¤ªÊ¢¤Þ¤ï¤ê¤ä¥Ò¥Ã¥×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥Ð¡¼¡£À¸ÃÏ¤Ï¿¤Ó¤¬¤è¤¯¡¢¸Ô²¼ÉôÊ¬¤ËË¥¤¤ÌÜ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤áÈ©¤¢¤¿¤ê¤â¤ä¤µ¤·¤¯²÷Å¬¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤ï¤ê¤£¥¹¥ê¥à Ⓡ Ê¢´¬¥Ñ¥ó¥Ä¡¿³Æ\2,728 ¡¡¢¨¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢¥ï¥ó¥µ¥¤¥º¡ÊM-LLÂÐ±þ¡Ë
¤Õ¤ï¤â¤³²¹°µÁÇºà¤È¡¢ÈþÍÆÀ®Ê¬¤ÇÍÌ¾¤ÊCICA ÇÛ¹çÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃ¼ìÁ¡°Ý¤¬¡¢´¨¤¤Åß¤Ç¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥«¥é¡¼Å¸³«¤Ï¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¤Û¤«¡¢¥°¥ì¥¤¥Ã¥·¥å¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¢¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡¢¥³¡¼¥é¥ë¤Î5¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£
¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¡¢²÷Å¬¤Ë¡¢ËèÆü¤Î²¹³è½¬´·¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤Õ¤ï¤ê¤£¥¹¥ê¥àÊ¢´¬¥Ñ¥ó¥Ä¡×¡£Îä¤¨¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¥ì¥Ç¥£¤Ï¡¢¤¼¤Ò¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£