1度の田植えで2度収穫

ふっくらと炊き上がったお米。 実は「再生二期作」という、これまでとは異なる栽培方法で採れたコメです。 コメ不足や温暖化による不作など、コメ問題の打開策として期待される新たな取り組みに迫ります。※2025年11月21日放送

【写真を見る】暑さを逆手に！？一度の田植えで2回収穫できるコメ 1回目は真夏の8月に！低コストで収量1.5倍『再生二期作』

熊本県菊池市にある「きくち観光物産館」には、地元の農家が丹精を込めた新米が並びます。 その中に、あまり見かけない品種がありました。

きくち観光物産館 中嶋広宣支配人「『にじのきらめき』は、今年初めて取り扱った商品で、『再生二期作』といって、2回収穫できるんです。今から注目していく品種になるのかなと」



作っているのは、熊本県七城町のコメ農家・坂本さん夫婦です。 近年の猛暑でコメの収量が落ちてきたことから、今年初めて再生二期作に挑戦しました。

コメ農家 坂本道博さん「『にじのきらめき』は耐暑性があって、良食味で収量がいっぱい取れるという記事を見たので、まずは自分で作ってみようということで」

再生二期作とは、一度の田植えで2回収穫ができる栽培方法です。 2か月ほど早めに田植えを行い、夏に1度目の稲を収穫します。通常より高い位置で刈り取り、その切株から再び伸びてくる「ひこばえ」と呼ばれる芽をそのまま育てます。

坂本さん「もうただ水を張って、肥料をやって成長を見守るわけです」

そうすると、秋に再び穂が実り、2回目の収穫が可能になるのです。

猛暑を「味方」にコスト削減

「にじのきらめき」を開発し、この再生二期作の技術を確立した国の研究機関に話を聞きました。

農研機構 主席研究員 中野洋さん「再生二期作の場合は2期作目に入るときの田植えがいらないんですね。田んぼを耕したり、代かきをしたりしたコストだとか、苗を作る手間。あと費用。そういったものが必要なくなるので、低コストでコメを生産することができるというのが大きなメリットです」

この再生二期作を可能にしているのは、意外にも農家を悩ませている温暖化です。

中野さん「高温に耐えるだけじゃなくて、逆に高温利用する技術の開発が必要なんじゃないかということで。地球温暖化の影響で秋の気温が高くなっているので、ニ期作も十分よく実って、収量も十分確保できますし、味も良いものができると」

収量は1.5倍で価格もお手頃

高温に強い品種で、長引く暑さを逆手にとった再生二期作。 10月末に2回目の収穫を終えた坂本さん、その成果はどうだったのでしょうか。

坂本さん「収量が思ったより取れました。まだまだ改良する点はいっぱいあると思いますけども、成功だったと思います」

収量は2回あわせて、通常の約1.5倍になりました。 ただ妻の美紀さんは、当初、再生二期作に不安を感じていたといいます。

妻 美紀さん「『それどうやってすると？』みたいな感じだった。コメの値段が高くなってるので、たくさん採れてちょうどいいくらいっていうか。あんまり高くなく販売できるならいいとは思いますね」

収量だけでなく、味の良さもこのコメの特徴です。

粒が大きくてモチモチ

坂本道博さん「まず初めに香りがいい。あと、粒が大きいから、モチモチ感が半端じゃなくてですね。ボリュームがあって美味しいですよ」

また、再生二期作ならではの反響もありました。

販売しているきくち観光物産館では、夏に採れた1回目の新米が評判になったといいます。

きくち観光物産館 中嶋支配人「3日ぐらいで30俵（約1800kg）ぐらい、あっという間に全て売れてしまって。やっぱり8月の帰省時期に新米があるのは、新しい販売チャンスかなということで」

さらに価格の面でも魅力があります。

中嶋支配人「5kgで4400円ですので。多収量ですが若干値段も落ち着くような感じもありますから、今、並べてる中では一番お手頃な価格かなっていうところですね」

新米を買いに来た客は。

買い物客「今回『にじのきらめき』を食べてみようかなと思ってます。各農家さんがいろいろそれなりに工夫されてやってることなので、今後そういうのがもっともっと出てくると楽しみですね」

生産者にとっても消費者にとっても選択肢が広がる再生二期作。 これからのコメづくりの可能性のひとつとして期待されます。

農研機構 中野さん「今後、生産者が減少していく中で非常に重要な技術だと思いますし、温暖化の影響というのは今後さらに深刻になる可能性がありますので、改良普及を進めていきたい」

コメ農家 坂本さん「単価が下がっても、収量が多いことが、農家の収入と経営安定には重要になってきますので。これからの可能性は大きいですね」