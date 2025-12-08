40・50代が【ユニクロ】で狙いたい！ 冬のスタメン候補♡「着心地100点トップス」

着心地がよくて着回し力も高い、冬のスタメン候補になりうるトップスは【ユニクロ】にあり！ 今回は40・50代の大人世代におすすめしたい冬トップスと、インフルエンサーによるその着こなしアイデアをご紹介します。ソフトな肌ざわりの「スフレヤーン素材」を使ったニットセーターやショート丈のカーディガンを、ぜひコーデに取り入れてみて。

ゆるシルエットのモックネックセーター

【ユニクロ】「スフレヤーンモックネックセーター」\2,990（税込・セール価格）

ゆったり着られるリラクシーなシルエットのモックネックセーター。ふんわりした触り心地が特徴のスフレヤーン素材を使用しており、公式HPでも「ソフトでしっとりとした肌ざわりのリブ編みでチクチクしにくい」と快適に着られそうなポイントが紹介されています。ベーシックで着回しやすいベージュやダークブラウン、コーデが明るくなるピンクやオフホワイトなど全6色展開です。

モードな大人カジュアルで一目置かれる存在に

ブルーのスフレヤーンセーターにボリュームたっぷりのストライプ柄パンツを合わせた、大人のカジュアルコーデ。@_yuzu024さんは「色物を使う時はコーデのポイントにしたり、白を挟んだり、同系色でまとめたり……そんなところを意識してます」と着こなしテクを紹介しています。上下を暗めのトーンで揃え、シルバーやホワイトで差し色を加えたモードな雰囲気がおしゃれ。

冬にフル活用したくなるショート丈カーデ

【ユニクロ】「スフレヤーンショートカーディガン」\3,990（税込）

シルエットにほどよいゆとりを持たせたニットカーディガン。シンプルデザインのためカジュアルにもきれいめにも着こなせ、オンオフ問わずに重宝しそうです。すっきり着られるショート丈で、ワイドパンツやフレアスカートなど、さまざまなボトムスとバランスよくコーデを組めそう。こちらも「ソフトでしっとりとした肌ざわりでチクチクしにくい」スフレヤーン素材を使用しています。

羽織りとして使えばこなれ感たっぷりに

@r_i_emamaさんはサロペットの上からカーディガンを羽織り、ジャケット風に着こなし。ダークブラウンの落ち着いた色味が、こなれた印象のサロペットと相性よくマッチしています。「少し抜いて」着こなしたかったという@r_i_emamaさんはXLサイズをチョイス。ベーシックなカーディガンなので、サイズや着方を工夫することでも着こなしの幅がぐっと広がりそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@_yuzu024様、@r_i_emama様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ

writer：Hina.W