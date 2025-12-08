『触れられると攻撃する猫』にまつわる5つの心理

皆様は愛猫と暮らす中で、とっくに慣れ親しんだ間柄にも関わらず詝触れると攻撃されてしまう詝という経験はありませんか？

元々スキンシップが苦手ならまだしも、普段はデレデレと甘えてくる猫であれば詝どうしちゃったの？詝と疑問に思うはずです。触れるタイミングが悪かったのでしょうか？

今回は、時々買ってしまう猫の怒りの謎に迫るべく『触れられると攻撃する猫』の心理を5つ紹介いたします。合わせて嫌がる理由や、適切な触れ合い方も解説いたします。

1.虫の居所が悪い

猫にも虫の居所が悪いタイミングがあります。例えば工事の騒音で眠れない、お腹がすいているけれど明らかにまだ食事の時間ではないなど。

そんなときは詝放っておいて詝というのがホンネなのですが、こういうときに限って構ってしまうものなのですよね。そして、イライラの絶頂期に撫でてしまった結果、お叱りという名の猫パンチを食らうのです。

実は猫のイライラは、耳としっぽの動きを見れば簡単に見抜くことができます。耳は横に寝かせるポーズになっていることが多いです。（イカ耳）しっぽはバタンバタンと床に叩きつけていることが多いでしょう。

この仕草をしているときは機嫌が悪いことを察してあげてください。

2.苦手な場所に触れてしまった

個体差はありますが、猫にはいくつか詝触れられたくない部位"があります。それは腹部・肉球・しっぽです。

お腹は急所、肉球としっぽはデリケートな場所だからです。特にしっぽの周辺には歩行や排尿に関する大切な神経が集まっています。

猫にとって繊細な場所だからこそ、安易に触れてはならないのです。可愛いからといって撫でてしまうと、猫パンチや噛みつき攻撃に遭う恐れがあります。

ここで紹介した部位に限らず、愛猫が苦手とする場所には触れないであげてください。健康状態を把握したい場合は完全にリラックスしているときを狙ってください。

3.八つ当たり

猫はよく八つ当たり（転嫁行動）をします。例えば飼い主さんに撫でられている最中にインターホンが鳴った、他の家族が物音を立てたなどの不可抗力があった場合、咄嗟に目の前にいる飼い主さんを攻撃してしまうのです。

これは完全にとばっちりですね。猫側は反射としてやっているに過ぎないので、もちろん悪気はありません。飼い主さんも同様です。この場合は強く叱るのではなく、『痛い～』と言いながら困った顔をしておきましょう。

落ち着きを取り戻せば再び穏やかになるので、飼い主さんも騒ぎ立てないように心がけてください。普段からとばっちりを受けやすい場合はいっその事、攻撃をかわせるように集中力を高めてみてください。

4.猫の習性によるもの（愛撫誘発性攻撃行動）

これまでとは異なる事情でも、攻撃してしまうことがあります。それは『愛撫誘発性攻撃行動』と呼ばれる猫の習性で、突如として怒り出す行動を指します。

なぜこのような行動に走るのかについてはまだ、解明されていない部分も多いのですが、概ね次のような理由から来ていると示唆されています。

撫で方が気に入らない しつこい（『やめて』が伝わらない） 今じゃない（間が悪い）など

猫にはそれぞれ好みの撫で方があります。まずは愛猫と触れ合う中で、そのポイントを探りましょう。そして重要なのは、しつこくしないことです。猫は拘束や構いすぎを嫌います。

また、虫の居所が悪いケースと同様に、間が悪いケースもあります。例えば食事中や観察に集中しているとき、眠りに入ろうとしているときなど。

撫でられるタイミングとして最も喜ばれるのは、愛猫のほうから擦り寄ってきたときです。この場合はしつこくし過ぎなければ詝なでなで詝を受け入れてくれるでしょう。

5.体調が悪い

ある特定の部位に触れたときのみ攻撃をする場合は、体調が優れない可能性があります。

この場合は、撫で方の問題やタイミングの問題、撫でる時間の長さは関係ありません。とにかくその部位に触れられることを徹底して拒みます。

仮に普段から苦手な腹部でも、ここまでの攻撃はしてこないという印象があれば『痛み』や『違和感』があると疑いましょう。

日頃の攻撃とは全く異なる雰囲気や、詝ギャッ詝という声を発した場合は動物病院に相談しましょう。

その際、他にも気になる症状（元気がない・食欲がない・排泄に異常があるなど）がないかチェックしてください。あればその旨も伝えてください。

まとめ

今回は『触れられると攻撃する猫』の心理や、正しい接し方について紹介いたしました。

その時々の機嫌や体調、思わず八つ当たりしたくなるようなアクシデントによって、詝人馴れした猫詝でも攻撃することがあります。

それでも猫に悪意がないことだけは理解してあげてください。攻撃に対してあまり感情的にならず、詝理由詝に着目するように心がけてみてください。

そして、日頃から苦手とする部位には極力触れないように配慮する・しつこくしない・眠りの邪魔をしないなど、逆鱗に触れる行為を控えるようにすることも大切です。

特に小さなお子様のいるご家庭では、愛猫と触れ合う場面には必ず立ち会うようにしてください。しつこくなってきた場合は他のことで気を引き、一旦愛猫をフリーにしてあげましょう。

その際はお子様を叱らずに『猫ちゃん、もうねんねだよ』など、身近な言葉を使いながら優しく促してあげてください。猫はよく寝る動物なので、本当に眠ると思います。

猫は理由もなく攻撃することは稀です。愛猫の性格や特性などを理解しながら接してみてください。