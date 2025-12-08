ネットオーダー限定だってッッ！！【ミスド】食べるのがもったいない可愛さ！？「最新ドーナツ」

【ミスタードーナツ】から、クリスマス気分を一気に高めてくれる新作が登場！今回の新作は、ネットオーダー限定で購入できる特別仕様のドーナツ。ひとくちサイズの丸いドーナツがツリー状に重なり、見た目の華やかさも抜群です。家族や友達とのパーティーにぴったりで、話題性もたっぷり。気になる人は、注文をお忘れなく！

メタモンが主役のツリー型ドーナツ「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」

メタモンの存在感がすごい「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」。淡いピンクのメタモンがちょこんとのっている姿が、何ともいえずキュートで、思わず写真を撮りたくなるビジュアルです。もしかすると、メタモンがドーナツに変身しようとしたのかも……！？ 想像が膨らむ、ポケモン好きには見逃せないドーナツです。

後ろ姿もとにかく豪華！ 丸いドーナツがぎっしり

後ろ側から見るとさらに驚き！ 小さな丸いドーナツがぎゅっと重なっていて、名前の通り、ドーナツツリーの壮観さがあります。クリスマスパーティーのお菓子としても映えそう。ボリュームがあるので、手に取った瞬間にちょっとしたサプライズ感も。ネットオーダー限定、受け取り当日の注文は不可のため、気になる人は早めの予約が安心です。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里