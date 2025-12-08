今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された両手で運ばれている猫ちゃんの様子。そっと手で支えられたままカメラをジィーっと見つめる可愛い姿が大きな反響を呼んだ模様。投稿はXにて、104万回以上表示。6.3万以上のいいねが寄せられていました。

チコね、運ばれてるの

今回、Xに投稿したのは「えー」さん。登場したのは、猫のチコちゃんです。

「チコね 運ばれてるの。」という一言が添えられた投稿。そこには、お兄ちゃんの両手にしっかり支えられたチコちゃんの姿が。おとなしく身を預けていたようです。

投稿主さんによると、チコちゃんは、え？ん？って思っている間に運ばれるのでキョトン顔なんだとか。チコちゃんはそのまま大好きなママのところまで運搬されたそうです。

運ばれていくチコちゃんにほっこりするX民たち

お兄ちゃんに運ばれていったチコちゃんの投稿には、多くの反応が寄せられました。Xユーザーたちからは、「とてもコンパクト」「どこに運ばれるのかな」「手乗りチコちゃ～ん」「チコちゃんお手々に乗れちゃうんだね」「運ばれやすい様におみあしをたたむチコちゃん」などの声が多く寄せられていました。どうやら、多くの方が運ばれていくチコちゃんの姿に心癒されたようですね。

Xアカウント「えー」では、猫のチコちゃんとの日常の様子などが投稿されています。見た人の心をつかむ投稿がたくさんアップされています。

