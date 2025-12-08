¡Ú¶¥ÎØ¡Û¾¾¸Í£Æ£±¡¡³¤Ï·º¬·ÃÂÀ¤¬ÄÌ»»£µ£°£°¾¡Ã£À®¡¡¡Ö»×¤¤½Ð¤Î£±Ãå¤Ï£Ç£±½éÍ¥¾¡¤Îùî¿Î¿Æ²¦Ç×¡×
¡¡¡Ö£Óµé¥·¥ê¡¼¥º¡×¡Ê£¸Æü¡¢¾¾¸Í¡Ë
¡¡³¤Ï·º¬·ÃÂÀ¡Ê£´£¸¡Ë¡áÀéÍÕ¡¦£¸£¶´ü¡¦£Ó£±¡á¤¬½éÆü£¸£Ò¤ÇÌÜÉ¸¤ÎÀî±ÛÍ¦À±¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤òº¹¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢ÄÌ»»£µ£°£°¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡££²£°£°£±Ç¯£¸·î£±£±Æü¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£±£¹£¶£²ÁöÌÜ¡£ÃË»Ò¤Ç¤Ï£¶£µ¿ÍÌÜ¡Ê£±£¹£¹£´Ç¯É½¾´µ¬Äê²þÀµ°Ê¹ß¡Ë¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤ÏÀî±Û¤¬Àè¹Ô¾¡Éé¡£ÈÖ¼ê¤ò²ó¤Ã¤¿³¤Ï·º¬¤¬ºÇ½ª£³³Ñ¤Ç¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿¾®¸¶¼þÍ´¡Ê¹âÃÎ¡Ë¤ò¤µ¤Ð¤¤¤ÆÄ¾Àþ°ìµ¤¤Îº¹¤·µÓÈ¯´ø¤Ç£±Ãå¡££²Ãå¤Ë¤âÆ±¸©¤ÎÀèÇÚ¡¦À®À¶µ®Ç·¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤¬Æþ¤ê¡¢Æ¨¤²¤¿Àî±Û¤â£³Ãå¡£¥é¥¤¥ó¤Ç³ÎÄêÈÄ¤òÆÈÀê¡£ºÇ¹â¤ÎÀáÌÜ¤Î¾¡Íø¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡³¤Ï·º¬¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î£±Ãå¤ÏÁ°¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Áª¼ê¡¢¸å¤í¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿Áª¼ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡££²¾ì½êÁ°¤Î´ßÏÂÅÄ¤Ç¥ê¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤¿¤±¤É¡¢£Ç£±¤Î¶¥ÎØº×¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÃÏ¸µ¤Î¾¾¸Í¤ÇÀáÌÜ¤òÃ£À®¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö£¶£°£°¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Á°²óµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë£Ç£±¤òÁö¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£Ç£±¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¥À¡¼¥Ó¡¼½Ð¾ì¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾Þ¶â¤ò²Ô¤¤¤ÇÍèÇ¯¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤âÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»×¤¤½Ð¤Î£±Ãå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½é¤á¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿£Ç£±¤Î𥶡¿Î¿Æ²¦Ç×¡Ê£²£°£°£¹Ç¯£··î¡¦ÀÄ¿¹¡Ë¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊÆ±Ç¯£±£²·î¡¦µþ²¦³Õ¡Ë¤Ï¤ª¤Þ¤±¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡£¼¡¤ÎÇ¯¤Î¶¥ÎØº×¡Ê£²£°£±£°Ç¯£±£²·î¡¦¾®ÁÒ¡Ë¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢£±Ç¯´Ö¤¤¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Ë£Ç£±¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼èºà¸å¤Ë¤ÏÆ±¸©¤ÎÀèÇÚ¡¢¸åÇÚ¤È¤È¤â¤ËµÇ°»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤Æ¾Ð´é¤Ç¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£