お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（32）が8日に自身のYouTubeチャンネルを更新。配信者・ジュキヤが、再びYouTubeチャンネルを開設するも即BANとなってしまった件について言及した。

今回は人気企画「1人賛否」を行うことに。最近あったネットニュースについて「偏った意見は言いたくない」とし“賛否”をまじえて持論を展開するというもので「全部コント」だとしている。そこで「ジュキヤYouTube復活後、速攻でBAN」を取り上げた。

過激な動画をアップし続け“永久BAN”状態となっていたジュキヤだったが、今回YouTubeが新たに始めた「セカンドチャンス」プログラムに申請したところ、復活がかなったと報告。そこで暴露系アカウント「DEATHDOL NOTE（デスドルノート）」の創設者にインタビューする様子を投稿したが、またしても即BANとなってしまった。

この件について、粗品は「もう一生出てくんなや!」とバッサリ。「もう辞めてくれよ、怖いねん。キモイ犯罪が起きたときに“そのまま捕まえといてよ”みたいなヤツおるやん。引くねん、もうええ加減にせえよ」とコメントしていた。