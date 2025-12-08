¡ÚÀî¸ý½ÕÆà¡ÛÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏËþºÜ¡¡Í¥²í¤µ¤È¿§µ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿àÀÖ¤¤¥É¥ì¥¹á¤ÇÅÐ¾ì
ÇÐÍ¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¤µ¤ó¤¬¡¢¡ØQoo10 MEGA BEAUTY AWARDS 2025¡Ù¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÁí¹ç¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¡ØQoo10¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ëeBay Japan¹çÆ±²ñ¼Ò¤¬¡¢1Ç¯´Ö¤ËÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¤·¤¿¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¾¦ÉÊ¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤¿¤áº£²óÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÀî¸ý½ÕÆà¡ÛÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏËþºÜ¡¡Í¥²í¤µ¤È¿§µ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿àÀÖ¤¤¥É¥ì¥¹á¤ÇÅÐ¾ì
Æ±¼Ò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÀî¸ý¤µ¤ó¤Ï¡í ¤¤ç¤¦¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥¢¥ï¡¼¥É¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢²ñ¾ì¤âËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¶õ´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥ì¥Ã¥·¡¼¤Ê´¶¤¸¤ÇÃå¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡í¤È¡¢°§»¢¡£
Í¥²í¤µ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¶»¸µ¤Î¥É¥ì¡¼¥×¤¬Èþ¤·¤¤¡¢¸÷Âô¤Î¤¢¤ëÀÖ¤¤¥É¥ì¥¹¤«¤éº¸¸ª¤òÏª½Ð¤µ¤»¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡íÂç¤¤¯¤Æ¡¢²Ú¤ä¤«¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¶õ´Ö¤Ç¡¢º£²óÂè1²ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡í¤È¡¢²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥°¥é¥ó¥É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¿·¹âÎØ¤Î¡ÖÈôÅ·¤Î´Ö¡×¤ò¸«ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖGlow up!¡×¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¡¢Àî¸ý¤µ¤ó¤¬°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¿Í¤Ë¤â¼«Ê¬¤Ë¤â¡ØÁÇÄ¾¡Ù¤Ç¡£¡×¤È·Ç¤²¡¢¡í»Å»ö¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ËÁÇÄ¾¤Ç¤¢¤ë»ö¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¼þ¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÄÌ¤¸¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡í¤È¸ì¤ê¡¢¡í¤¢¤È¤Ï³Ú¤·¤à»ö¡¢Ä©Àï¤¹¤ë»ö¡¢¸þ¾å¿´¤ò»ý¤Ä»ö¡¢¹¥´ñ¿´¤òËº¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡í¤È¡¢¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û