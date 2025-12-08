大相撲の大島部屋に入門する神奈川県立白山高野球部の柳沢仁利（じんと、3年）が8日、横浜市の同高で会見した。

「裸一貫で勝負できる。他の人は未経験でもわんぱく相撲、そういった経験があると思うけど、自分は一切ない。自分次第で変われるというのが相撲だと思うので楽しみ」

きっかけはSNSだった。YouTubeで朝青龍―白鵬の優勝決定戦などを見て相撲に興味を持ち、高校2年時の冬にインスタグラムを通じて、「自分からDMをした」と大島部屋に所属してした元幕内・旭大星の大串拓也さんと知り合った。「相撲のことや相撲以外のことを教えていただいて、大島部屋を紹介してもらった」と話した。

1メートル77、117キロとがっしりとした体格で4番・一塁手を務め、高校通算11本塁打のスラッガー。高校野球経験のある力士は、福井県立羽水高出身の三段目・北乃庄（22＝放駒部屋）や栃木県立壬生高出身の序二段・出羽ノ城（31＝出羽海部屋）、茨城の名門・常総学院出身の序二段・渋谷（20＝二所ノ関部屋）らがいる。会見に同席した大島親方（元関脇・旭天鵬）は「僕も（相撲）経験なしで入った。横綱の稀勢の里も野球から大相撲に入った。足腰も良いのかなと思うし、瞬発力もあると思う」と大きく期待した。

目標とする力士には横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）を挙げた。「得意な投げだったり、見ていて何を出してくるか分からない部分が好き。自分の名を相撲界にとどろかせたい」。無限の可能性を秘めた18歳が、新たな一歩を踏み出した。