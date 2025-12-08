次世代エネルギーとして政府が「世界に先駆けた発電実証」を国家戦略に掲げる核融合発電を巡り、青森県の宮下宗一郎知事は８日、発電実証を行う「原型炉」の誘致に取り組む方針を明らかにした。

同県六ヶ所村での建設を想定している。内閣府によると、原型炉の誘致表明は、茨城県に続いて全国２例目。

六ヶ所村には、核融合発電の開発を担う量子科学技術研究開発機構の関連施設が立地。県庁で記者会見した宮下知事は、関連産業の集積効果が期待できるとし、「県の未来を切り開く戦略にもなる」と語った。１１月２１日に閣議決定された政府の総合経済対策に、核融合発電の早期実現が盛り込まれたことも後押しになったという。

政府は２０３０年代の発電実証を目指しており、今年度中に工程表をまとめることにしている。

◆核融合発電＝重水素や三重水素を１億度以上に加熱して原子核同士を融合させ、発生したエネルギーを熱に変えて発電する。核分裂の連鎖反応を伴う原子力発電と比べて制御不能になるリスクが少なく、安全性が高いとされる。原発と異なり高レベル放射性廃棄物が発生しない。二酸化炭素を排出せず、温暖化対策としても注目されている。