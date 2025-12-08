動画メディア「通勤タイムス」で配信中の、各界の最前線を走るプロフェッショナルたちの、大切な朝のエナジーチャージに迫る人気動画シリーズ「伝説の朝ごはん」。過去には放送作家・小山薫堂氏、タレント・カイヤ、メディアアーティスト・落合陽一氏らが出演。自ら食事を準備し淡々と食べ進める姿が反響を呼び、シリーズ累計で３億回以上再生されている。

１０月に公開された動画では、狂言師・九世野村万蔵の妻・野村敦子さんが登場。夫は狂言の名門・野村万蔵家の組織「萬狂言」を率いる当主にして、重要無形文化財「能楽」総合認定保持者。伝統の一家を陰で支える重要なパワーチャージの秘けつを公表した。

敦子さんの朝は、愛犬・リズちゃんとの散歩からスタート。公園で“犬友”と交流して帰宅し、リズちゃんの朝食を準備した後、自分の朝食に取りかかる。トマト、レタス、ブロッコリーなど色とりどりの野菜を準備しながら、コーヒーを丁寧にドリップ。カップに注いで豆乳ラテに仕上げると、飲みながら調理を続ける。

サラダにしらすのアヒージョ風、トーストを加えたシンプルメニューが完成した。愛犬と一緒に楽しめるヘルシーな内容。野菜大好きだというリズちゃんは敦子さんの食事中もそばを離れず、レタスやブロッコリーをもらって大喜びだった。

自身の朝食を手早く終えると、続けて家族の朝食作り。キャベツときゅうりを即席で浅漬けにし、肉そぼろ、納豆卵焼き、大根おろしにサラダという、見た目も栄養バランスもばっちりなメニューだ。収録日は長男の野村万之丞と三男の野村眞之介が食卓に。ともに朝はご飯派で、味噌汁とともに各人でよそう。息子の食事時間には、夫・万蔵の足袋を洗濯するなど、敦子さんは家事に大忙しだ。

朝食のこだわりについて、敦子さんは「トマトは欠かせない」「ブロッコリーとレタスはわんこ（リズちゃん）が好きだから」と説明。自身はパン派で、万蔵や息子たちはご飯派だという。

さらに「今はだいぶ子供たちが大きくなったから、そんなに気を遣ってはいないんですけど」としつつ、「（子供が）小さい時は、やはり舞台の前は外食はしたくない。何か（トラブル）があったときに自分で後悔すると思ったので、舞台前でバタバタして大変なんですけど、手作りを自分で責任持って食べさせようという意地みたいなものがありましたね」と力説。各人の仕事時間が不規則で、夜も朝も遅いことが多い中で「私が早起きすればする分、自分だけの時間、周りに誰もいないシーンとした時間で好きなことができる。それが朝の時間です」と穏やかに笑った。