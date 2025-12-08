寝方のクセが強すぎた超大型犬の子犬。それは成長しても変わらないようで…？爆笑間違いなしのクセ強な寝相のオンパレードは大きな反響を呼び、投稿は32万回再生を突破。「白目最高ｗ」「羽ばたいてるねぇ」「幸せそう♡」などのコメントが寄せられました。

【動画：赤ちゃんの頃から『すごい寝相』をしていた超大型犬→成長後の『クセ強すぎる爆睡の仕方』】

寝相のクセが強すぎるわんこ

Instagramアカウント「fuji.umi82」に投稿されたのは、バーニーズマウンテンドッグの女の子「都(みやこ)」ちゃんのクセ強な寝相のオンパレード。

子犬のころから驚きの寝方をしていたという都ちゃん。飲んでいる最中に眠くなってしまったのか、水の器に顔を突っ込んだまま眠ってしまったり、ケージの柵の間に顔を入れてウトウトしたり…。ちょっぴり心配になるほど衝撃的な寝相だったといいます。

見事なヘソ天で爆睡

都ちゃんの寝相は成長とともにパワーアップ。ヘソ天でくつろぐわんこは珍しくありませんが、都ちゃんともなると両手両足を左右対称きれいに開き、その姿はまるで羽ばたいているかのよう…！

けいれんしている様子からも都ちゃんが熟睡していることは明らかだったそう。床と一体化し見事なヘソ天で眠る都ちゃん。キュートなお腹の模様も惜しげもなくお披露目してくれます。

白目はホラー…！

あるときの都ちゃんは完全に白目で爆睡していたとか。若干充血している白目はもはやホラー…！これには飼い主さんもさすがに心配したといいます。

これだけ自由奔放な寝姿で眠れるのも、ひとえに安心しきっているからでしょう。そう思うと微笑ましくてニヤニヤしてしまいますね。

余談ですが、双子の姉妹である「雅(みやび)」ちゃんの寝相も都ちゃんとそっくりなんだとか。双子だと寝相まで似てくるのかもしれませんね。

豪快でお茶目な都ちゃんの寝姿に笑ってしまった人は多いようで「まさか羽ばたくとは(笑)」「猫みたいに柔らかいね」「幸せそうで何より♡」といったコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「fuji.umi82」には、バーニーズ4姉妹のにぎやかで圧巻の日常が紹介されています。超大型犬の魅力にどっぷりハマってくださいね♪

写真・動画提供：Instagramアカウント「fuji.umi82」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております