帰宅すると毎回このお出迎えが…！？羨ましすぎる柴犬さんの『おかえりなさい』を捉えた光景は反響を集め、投稿は記事執筆時点で131万回再生を突破。「可愛すぎて苦しい…」「目開いてないって♡」「わたしが産んだ気がするｗ」といったコメントが寄せられました。

【動画：家に帰ると、犬が毎回お出迎えしてくれて…とんでもなく尊い『おかえりなさい』の行動】

帰宅を出迎える柴犬さん

TikTokアカウント「basement_ayako」に投稿されたのは、柴犬の「長三郎(ちょうざぶろう)」くんのお出迎えの一コマ。

飼い主さんの帰宅に気が付いた長三郎くん、部屋の奥から小走りにやってきたそうです。自分の顔より大きなぬいぐるみを咥え、お尻をプリプリと揺らしながら飼い主さんの元へ…！

ひときわ目を引くのは、長三郎くんの表情だったとか。というのも、現れた瞬間から目をつぶっていたそう。それでも帰宅を喜んでいることが分かるニンマリしたお顔だったといいます。

究極の愛情表現♡

目をつぶったまま『クゥゥゥン…キュン…』と鳴き、飼い主さんに顔を近づける長三郎くん。嬉しい気持ちが声として漏れてしまったのでしょうか。

つぶった目に揺れる尻尾、そして『おかえりなさい』の鳴き声…もはや咥えたぬいぐるみや着けているエリザベスカラーでさえもすべてが愛おしい光景です。

尊すぎる「おかえりなさい」

飼い主さんも「目が開いてないよ」と失笑してしまうほど、ずっと目をつぶったままの長三郎くん。目を開ければご主人様を見ることができるのに…と思ってしまいますが、これが長三郎くんの究極の愛情表現なのでしょう。

飼い主さんによると、長三郎くんのお出迎えはいつもこうだといいます。毎回こんなに愛おしい『おかえりなさい』をしてくれるなんて羨ましい以外に言葉はありませんね。

長三郎くんの尊すぎるお出迎えには「ダメだ…ぜんぶ可愛い」「お目目が…！」「鳴き方がたまりませんね」など悶絶のコメントが数多く寄せられました。

TikTokアカウント「basement_ayako」には、長三郎くんの日常が紹介されています。可愛すぎるお出迎えもぜひご覧くださいね！

