12月8日午前、加茂市で子グマ1頭が住宅の床下に潜り込む騒動がありました。「冬眠していないと思っていた」と住民はこの時期の出没に驚いています。



住宅の軒下に仕掛けられたのは捕獲用のワナ。しばらくすると…



「入ったよ、かごの中入ったよ」



1頭の子グマが姿を現しました。



クマが出没したのは加茂市下高柳の住宅です。警察によりますと午前9時45分頃、市の担当者から「子グマ1頭を目撃した。民家の床下に潜り込み、今もいるみたいだ」と通報がありました。





（リポート）「子グマは玄関前のザクロの実を食べた後にあちらの軒下に潜り込んだということです」木の下には子グマが食べたとみられる跡が残っていました。目撃した人によると子グマは40分ほど木の下にいた後、住宅の床下に入っていったといいます。〈目撃した人〉「タヌキ？って思たんですけど色が黒いなと思って、見たら顔がクマだったのでもしかしたらこういう家の軒下でそのまま冬眠しちゃったりとかなってもおかしくないと思った」ワナで捕獲された子クマはその後、猟友会によって駆除されたということです。ケガ人はいませんでした。山の近くに暮らしている住民はこの時期の出没に驚きを隠しません。〈住民〉「たまげてね。冬眠してるんでいないかなと思って安心してましたけども」懸念される冬眠しないクマの出没。県は引き続き最大級の警戒を呼びかけています。