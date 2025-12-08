「これがすごいらしい」高岡早紀、“ストレスフリー”のフライパンに興味津々

女優として活躍中の高岡早紀さん。50歳からスタートされた個人のYouTubeチャンネルでは、家族との暮らし・お料理・ファッションなど、憧れのライフスタイルを披露されています♪そんな高岡さんが、『【ベストバイ】家電・洋服・家具…2025年高岡早紀が買ってよかったもの&捨てたものとは！？【ランチトーク】』という動画を投稿。この中で、高岡さんが大注目しているキッチングッズを教えてくれました♪

動画内で、高岡さんのご友人が、“2025年のベストバイ”について「まだ届いてないんだけど、インスタで流れてきた“SURUTTO”っていう…」と話しだすと、高岡さんは「あ！！フライパン！私悩んでる！」と自身も購入を検討していたと大興奮したアイテムがこちら。

◼︎SURUTTO

SURUTTO / SURUTTO PRO（公式サイトへ）

調理した料理がフライパンにこびりつくストレスってありますよね。こちらは、買いたてのスルッと感が長続きするフライパン。

ツルツルの内面コーティングにより、抜群にこびりつきにくく、目玉焼きもスルッと、羽つき餃子もパリッと、煮込み料理も焦げ付きにくい鍋底で感動体験が味わえるんだとか！

また、しつこい油汚れも軽い力でスルッと楽々洗い流せてストレスフリーな設計。

フライパンは20cm（11,880円）、26cm（13,860円）、28cm（15,400円）が用意されています。

◼︎高岡さんも興味津々

ご友人は「あれが本当にすごいじゃんと思って。注文したらお届けが来年の1月」と人気で予約商品になっているとコメント。

高岡さんは「マジで？」「私も気になってて」「これがすごいらしい」と言い、「私もすっごい前から（カートに）入れてて」と、今使用しているのフライパンが古くなったわけではないものの、こちらに惹かれて購入を検討していると話していました♪

