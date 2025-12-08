Google（グーグル）は、ストレージ拡張サービス「Google One」で、プレミアムプラン以上を利用するユーザー向けにYouTube Premiumが割引で利用できる特典「YouTube Premium アドオン」について、日本でも提供を開始した。特典適用時のYouTube Premiumの利用料は1100円となる。

「Google One」は、Google ドライブやGmailなどの保存容量を拡張でき、写真の編集機能なども利用できる有料クラウドストレージサービス。今回の特典対象となる「プレミアムプラン」の利用料は月額1450円。

一方、「YouTube Premium」は、広告なしの動画再生、バックグラウンド再生、動画ダウンロードでのオフライン再生のほか、音楽アプリ「YouTube Music」が利用できる有料サービス。通常の利用料は月額1280円。

特典の「アドオン」を利用できるのは、Google Oneプレミアムプラン以上を契約しているユーザー。YouTube Premiumに既に登録している場合は、一度YouTube Premiumを解約する必要がある。YouTube Premiumは、中途解約後でも契約期間が終了するまでは利用できる。

Google Oneプレミアムプランを契約していないユーザーで、YouTube Premiumに既に登録している場合も一度YouTube Premiumを解約し、Google Oneプレミアムプランに登録する必要がある。なお、途中解約でも払い戻しやクレジットの付与は行われない。

このほか、新規で契約するユーザーなどは、YouTube Premium アドオンを1カ月無料で利用できる特典が用意されている。

なお、Google Oneのこの特典で利用できるのは個人プランのYouTube Premiumとなり、ファミリープランや学生プランは対象外。