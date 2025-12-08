ＡＫＢ４８が８日、東京・秋葉原のＡＫＢ４８劇場で２０周年特別公演を開催し、開演前にプロデューサーの秋元康氏、ＯＧの指原莉乃らが取材に応じた。

２００５年１２月８日に同劇場がオープンして丸２０年。この日、秋元氏は劇場ロビーの壁にサインとともに「Ｉ’ｍ ｏｎ ｙｏｕｒ ｓｉｄｅ」と記し、「お客様がずっと味方でいてくれたからここまでやってこられた。そういう思いで書きました」と感慨に浸った。

取材中では２０年の思い出話に花を咲かせていた中で、終盤に「指原先生はレコード大賞作詞賞もとりましたし…」とニヤリ。指原がプロデュースするアイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の「とくべチュ、して」が今年のレコード大賞作詞賞に決まっており、秋元氏は「指原の作詞力は相当ですよ。（他の）アイドルも書いたりしますけど、指原はここでひきがあるなとかここがキャッチーだなとかここで一緒に歌えるな、合いの手入れられるなとか全部考えられた作詞になってる。作詞力がすごくある」と大絶賛した。

さらに、「ＡＫＢ４８は元々、女優とか歌手とかＭＣになりたいって夢を持っている人が集まってきている中で、メンバーから作詞家とか作曲家とかになったら最高だなと思っていた。その中で指原大先生が一番に作詞賞をとってくれたので、是非ＡＫＢ４８の曲を書いていただきたい」と直々にサプライズオファー。指原は「え、え、え、いいんですか？」と驚きつつ「秋元先生に勝てるように頑張ります」と笑顔で応じていた。