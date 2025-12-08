ÂçÄ²¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤òÉ¸½à¼£ÎÅ¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¡¢Ìµ¼£ÎÅ·Ð²á´Ñ»¡¤Ë¡ª Ëþ3Ç¯¤ò²á¤®¤¿¸½ºß¤ÎÂÎÄ´¤Èº£¡¢»×¤¦¤³¤È¡ÚÃø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡»Å»ö¤ä»Ò°é¤Æ¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¡Ø¼¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¤éÂçÄ²¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤Ç¤·¤¿¡¡É¸½à¼£ÎÅ¤òÎ¹¤ÈÌ¡²è¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«·Ð²á´Ñ»¡¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡Ù¡Ê¤¯¤°¤ê/KADOKAWA¡Ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢37ºÐ¡¢»Å»öÍ¥Àè¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤¯¤°¤ê¤µ¤ó¤ËË¬¤ì¤¿»îÎý¤ÎÆü¡¹¤À¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢¤¯¤°¤ê¤µ¤ó¤Ï¤ª¿¬¤«¤é½Ð·ì¡£1Ç¯Á°¤Î¤¤¤Ü¼¦¤¬ºÆÈ¯¤·¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¹þ¤ó¤ÇÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤À¤ÈÈ¯³Ð¤·¤¿¡£
¡¡Ìµ¼£ÎÅ·Ð²á´Ñ»¡¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÅÜÅó¤ÎÆü¡¹¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¤¬¤óÆ®ÉÂÃæ¤Î¿Í¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤òË»¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¶»¤Ë¤â¶Á¤¯¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤ò¤â¤Ã¤ÈÏ«¤ï¤ê¡¢²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤òÊú¤«¤»¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¤À¡£Ì¡²èÀ©ºî¤ÎÎ¢ÏÃ¤äÆ®ÉÂ¤ÎÆü¡¹¤ò¡¢ºî¼Ô¡¦¤¯¤°¤ê¤µ¤ó¤Ë»Ç¤Ã¤¿¡£
¢¨½ñÀÒ½ÐÈÇÅö»þ¤ÎÂÎ¸³¡¢¤ªÏÃ¤ò¤â¤È¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼£ÎÅ¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌç¾ðÊó¤Ï¡¢³Æ°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½2020Ç¯3·î¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤¯¤°¤ê¤µ¤ó¡£2025Ç¯¤Î¸½ºß¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æº¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¯¤°¤ê¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¤¯¤°¤ê¡Ë¡§¸½ºß¤ÏÌµ¼£ÎÅ·Ð²á´Ñ»¡¤Ë¤Ê¤êËþ3Ç¯¤ò²á¤®¤Þ¤·¤¿¡£CT¤ÇÇÙ¤ò»£¤ë¤Èº£¤âÂçÎÌ¤Ë¼ðáç¤¬±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Ë¤è¤ê¤«¤Ê¤ê¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìµ¼£ÎÅ¤ÇÂç¤¤¯¤â¤Ê¤é¤ºÁý²Ã¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Å¾°Ü¼ðáç¤ÏÁ´Éôáíº¯²½¡Ê²õ»à¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â°å»Õ¤«¤é¡ÖÌýÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢2¥«·î¤Ë1²ó¤Î¿Ç»¡¤È·ì±Õ¸¡ºº¤Ç¼ðáç¥Þ¡¼¥«¡¼¤òÂ¬¤ê¡¢4¥«·î¤Ë°ìÅÙCT¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÄ²¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤ÇÄ²ÊÄºÉ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¤ÆÄË¤ß¤¬½Ð¤¿»þ¤Ï¼ç¼£°å¤¬½èÊý¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿´ÁÊý¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÂÎÄ´¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÌµÍý¤ò¤»¤º¤è¤¯Ì²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½·Ð²á´Ñ»¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤äµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¤¯¤°¤ê¡§ÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤è¤¯¿²¤ë¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Ï¤¤¤Ä»à¤Ì¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤¬¤ó¤Ç¡Ö»à¤Ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢°ìÈÖÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡½¡½º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¯¤°¤ê¡§²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë¸µµ¤¤Ç·ò¹¯¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ´î¤Ó¤ä³Ú¤·¤ß¡¢¤È¤¤á¤¡¢¶²ÉÝ¡¢¥É¥¥É¥¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Ö´¶¾ð¡×¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½ºß¤Ïç¹Â¡¤¬¤ó¤Î´µ¼Ô²ÈÂ²¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Ì¡²è¡Ø¤ª¤«¤ó¡¢¤¢¤È£³¥ö·î¤À¤Ã¤Æ¡Á¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¸¤ÈÊâ¤àÊìÌ¼¡Ù¡Ê¥«¥¯¥³¥ß¤è¤ê2025Ç¯11·î¤è¤êLINEÌ¡²è¤Ë¤ÆÀè¹ÔÏ¢ºÜÃæ¡Ë¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§ÍÍ¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á¥¢¥µ¥È¡¼¥ß¥Ê¥ß