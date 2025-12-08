Áª¼ê¤ÎÂÎÄ´¡ÖºÇÍ¥Àè¡×¡¡WÇÕ¡¢ÆüËÜ¤Î¥¥ã¥ó¥×ÃÏ
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Î»³ËÜ¾»Ë®¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï8Æü¡¢2026Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËËÌÃæÊÆ3¥«¹ñÂç²ñ¤Ç¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ù¡¼¥¹¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁª¼ê¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÊÄ´À°¡Ë¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤ë¡£¤¤¤¤²ñ¾ì¤Ë¼ý¤Þ¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µ»½Ñ°Ñ°÷²ñ¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡1¼¡¥ê¡¼¥°FÁÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤È¤Î½éÀï¤È²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¾¡¼Ô¤È¤ÎÂè3Àï¤òÊÆ¥Æ¥¥µ¥¹½£¥À¥é¥¹¤Ç¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤È¤ÎÂè2Àï¤ò¥á¥¥·¥³¤Î¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤ÇÀï¤¦¡£ÃêÁª·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¸õÊäÃÏ¤ò»ë»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¹Ê¤ê¹þ¤ß¡¢¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤Ë´õË¾¤¹¤ë»ÜÀß¤òÅÁÃ£¤¹¤ë¡£