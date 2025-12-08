AKB48の劇場公演デビューからちょうど20年を迎えた8日、総合プロデューサーの秋元康氏（67）、OG高橋みなみ（34）指原莉乃（33）と現役メンバーの倉野尾成美（25）小栗有以（23）伊藤百花（22）が東京・AKB48劇場で取材に応じた。

秋元氏は、指原に「ぜひ書いていただきたい」と今後のAKB48の楽曲の作詞をサプライズで依頼した。

「もう作詞家の先生になったので。AKB48って元々、女優になりたいとか歌手になりたいとか、いろんな人たちが集まっている。いろいろな夢があって、そこに作詞家になったり、作曲家になったり、このメンバーの中でできたら理想だなと思ってたんです」と構想を明かした。

指原は、自身がプロデュースするグループ「＝LOVE」の「とくべチュ、して」で第67回日本レコード大賞「作詩賞」を受賞。秋元氏は「やっぱり一番はじめに、指原先生が日本レコード大賞をいただいたので」と経緯を話した。

突然の依頼に指原は驚きを隠せず「カップリングの（タイプ）A、B、Cのどこかですか？ どこまでいいんですか？」と興奮気味に聞くと、秋元氏は「（歌詞が）良ければ表題（曲）に」と笑った。

指原は「そんなわけない、カップリングだったら気まずい」と謙遜したが、秋元氏は「指原の作詞力は相当ですよ、ここで『引き』があるとか、ここがキャッチーだなとか、ここはファンがこう思ってくれるなとか、全部考えている」とベタ褒めした。さらに「今のAKBはとにかく売れなきゃいけないから」と、全幅の信頼を明かした。

思わぬ重要ミッションに指原は「“AI秋元康”に勝てるようにがんばってます。うれしいです！」と意気込んだ。