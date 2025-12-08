»Ø¸¶è½Çµ¤Ë½©¸µ¹¯»á¤¬AKB48³Ú¶Ê¤Îºî»ì¥ª¥Õ¥¡¡¼¡Ö»Ø¸¶ÂçÀèÀ¸¡£É½Âê¶Ê¤â¤è¤±¤ì¤Ð¹Í¤¨¤ë¡×
¡¡£Á£Ë£Â£´£¸¤¬£¸Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®£²£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Î£Á£Ë£Â£´£¸·à¾ì¤Ç£²£°¼þÇ¯ÆÃÊÌµÇ°¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£¸ø±éÁ°¡¢½©¸µ¹¯Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ê£¶£·¡Ë¡¢£Ï£Ç¤Î¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡Ê£³£´¡Ë¡¢»Ø¸¶è½Çµ¡Ê£³£³¡Ë¡¢¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾®·ªÍ°Ê¡Ê£²£³¡Ë¡¢ÁÒÌîÈøÀ®Èþ¡Ê£²£µ¡Ë¡¢°ËÆ£É´²Ö¡Ê£²£²¡Ë¤¬ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¼èºà¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢½©¸µ»á¤¬£Á£Ë£Â£´£¸³Ú¶Ê¤Îºî»ì¤ò»Ø¸¶¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿¡£
¡¡½©¸µ»á¤ÏÀè·î£²£±Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè£¶£·²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤Ç¡¢»Ø¸¶¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡á£Ì£Ï£Ö£Å¡×¡Ê¥¤¥³¡¼¥ë¥é¥Ö¡¢ÄÌ¾Î¥¤¥³¥é¥Ö¡Ë¤Î³Ú¶Ê¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¤Çºî»ì¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ö»Ø¸¶ÀèÀ¸¡×¸Æ¤Ó¤Ç¡¢¼õ¾Þ¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¤È¡¢»Ø¸¶¤Ï¡Ö¤¼¤ÒÂÀ¤á¤ÎÊ¸»ú¤Ç¡ØÀèÀ¸¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¡á£Ì£Ï£Ö£Å¤Î¤Û¤«¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡â£Í£Å¡×¤ä¡Ö¢â£Ê£Ï£Ù¡×¤ò´Þ¤á¤¿£³¥°¥ë¡¼¥×Á´³Ú¶Ê¤Îºî»ì¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë½©¸µ»á¤ÈÊâ¤àÆ»¤ÏÆ±¤¸¤À¡£
¡¡²þ¤á¤Æºî»ì¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¿´¶¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢»Ø¸¶¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤â¤½¤âºî»ì¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï½©¸µ¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡Ù¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È¤ªÀ¼³Ý¤±¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë£Á£Ë£Â¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º£Á£Ë£Â¤Ë´¶¼Õ¡¢½©¸µ¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥¤¥³¥é¥Ö¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ë´¶¼Õ¤Ç¡¢Á´°÷¤Ç¼è¤Ã¤¿¾Þ¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡½©¸µ»á¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤À¤·¡¢²¶¤â»Ø¸¶¤¬¡Ê¸µ¡Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æºî»ì¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£»Ø¸¶¤¬ºî»ì²È¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££Á£Ë£Â¤Ï¤â¤È¤â¤È½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡¢²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡¢£Í£Ã¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌ´¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºî»ì²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ºî¶Ê²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¬¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é½Ð¤¿¤éÍýÁÛ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖ½é¤á¤Ëà»Ø¸¶ÂçÀèÀ¸á¤¬ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Ç¤¹¤è¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò£Á£Ë£Â¤Î¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È£Á£Ë£Â³Ú¶Ê¤Ç¤Îºî»ì¤ò¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿¡£
¡¡»Ø¸¶¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡¡¤½¤ì¤Ï¡Ä¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢½©¸µ»á¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¡£»Ø¸¶¤Ï¡Ö½©¸µ¤µ¤ó¤¬¡Êºî»ì¤ò¡Ë½ñ¤¯¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¡©¡¡¤¨¡Á¡ª¡¡¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡Ö¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É½Âê¶Ê¤Î²ÄÇ½À¤â¡©¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢½©¸µ»á¤Ï¡ÖÉ½Âê¶Ê¤â¤è¤±¤ì¤Ð¹Í¤¨¤ë¡£º£¤Î£Á£Ë£Â¤ÏÇä¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡£»Ø¸¶¤ÎÊý¤¬½ñ¤¤¤¿¤Î¤¬¤è¤±¤ì¤Ð¡¢¤Í¡×¤È²óÅú¡£¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï½©¸µ»á°Ê³°¤¬ºî»ì¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢É½Âê¶Ê¤Ê¤é£²£°Ç¯¤ËµÚ¤Ö£Á£Ë£Â£´£¸¤ÎÎò»Ë¾å¡¢½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡»Ø¸¶¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢½©¸µ»á¤Ï¡Ö¤Ò¤¤¤ÌÜ¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»Ø¸¶¤Îºî»ìÎÏ¤ÏÁêÅö¤Ç¤¹¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤¬½ñ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»Ø¸¶¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤³¤³¤Ç°ú¤¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¤«¡¢¤³¤³¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤À¤Ê¤È¤«¡¢¤³¤³¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¬¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤È¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤³¤Ç°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤È¤«¡¢¤³¤³¤Ç¹ç¤¤¤Î¼êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤È¤«¡¢Á´Éô¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êºî»ìÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤¢¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡£Á£Ë£Â£´£¸¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢£·Æü¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ç£¶£·£ô£è¥·¥ó¥°¥ë¤¬ÍèÇ¯£²·î£²£µÆü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢É½Âê¶Ê¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ò°ËÆ£É´²Ö¤¬½é¤á¤ÆÌ³¤á¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿·¥·¥ó¥°¥ë¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÌ¤Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£