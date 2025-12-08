「a wet blanket」の意味は？盛り上がっているときには来てほしくない人！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「a wet blanket」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 ヒントは、みんなで会話しているときにいると困ってしまう人のこと。 あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「楽しい場をしらけさせたり、雰囲気を台無しにしたりする人やもの」でした！ 直訳は「濡れた毛布」です。 燃えあがっている火に、濡れた毛布をかけて鎮火するイメージから、使われています。 似ている表現に、「to dampen the mood（場を濡らす）」＝「白けさせる」がありますよ。 「Don't throw a wet blanket over our conversation.」

（人の話に水を差さないでくれ） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

