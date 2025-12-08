ニトリから可愛いリラクゼーション雑貨発売♪初めてでも使いやすい4アイテム

ニトリのデコホームから、自宅で手軽に使えるリラクゼーションアイテムが新登場しました。ピンクやモカの落ち着いたカラーがインテリアに自然に馴染み、毎日のセルフケアをやさしくサポート。目元ケアから頭皮ケア、フェイスラインのリフレッシュまで、気分に合わせて選べる4種類がラインナップされています。価格も手に取りやすく、リラクゼーションアイテムを初めて使う方にもおすすめ。おうちでのリラックスタイムを豊かにしてくれる注目アイテムです。

目元やフェイスラインに使えるカッサ

「目元用カッサ（DH18ローズ）」（799円）は、幅10.3×奥行4.3×高さ3.5cmで、カラーはローズ。目元のツボ押しやフェイスラインをやさしくなでることでリラクゼーション効果を期待できます。

樹脂製のためお風呂でも使用でき、10分以内の短時間ケアで気分転換したいときにぴったりのアイテムです。

温冷どちらも使えるリフレボール

「トッテツキステンレスリフレボール（DH20ライトモカ）」（999円）は、幅18.2×奥行8×高さ5cm。ステンレス内部に水が入っており、温めても冷やしても使える便利さが魅力です。

ローラーで腕や脚、肩など気になる部分をやさしく刺激でき、セルフケアの幅がぐっと広がります。落ち着いたライトモカのカラーもかわいらしく、日常のリフレッシュに◎

頭皮を心地よく刺激するブラシ&ローラー

頭皮ケアには「トウヒリフレッシュブラシ（DH19ライトモカ）」（599円）がおすすめ。幅19×奥行9.4×高さ3.2cmで、髪の生え際やこめかみに押し当てて刺激し、心地よい力でリフレッシュできます。

また、「ローズクウォーツローラー（DH17ピンクゴールド）」（1,290円）は、幅10×奥行5.5×高さ2cmの天然ローズクウォーツを使用したローラーで、ひんやりとした感触が特徴。

フェイスケアやリラックスタイムに取り入れやすいアイテムです。どちらも使用目安は10分以内となっています。

心地よさを届けるニトリの新作に注目

デコホームから登場したリラクゼーションアイテムは、気軽に取り入れやすい価格帯と、かわいらしいカラーが魅力。

カッサやローラー、頭皮ブラシなど、毎日の疲れをやさしく癒してくれるラインナップは、おうちで自分を労わりたい日にもぴったりです♪

初めてセルフケアグッズを使う方でも安心して始められる設計が嬉しいポイント。ぜひ店頭やニトリネットでチェックして、心地よいセルフケア習慣を楽しんでみてください。