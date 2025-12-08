乾燥大麻を所持した罪に問われた俳優の清水尋也被告が、初公判で起訴内容を認めました。清水被告は「ストレスの緩和やリラックスをするために使っていた」「職業柄プレッシャーを感じていた」などと話しました。

記者「俳優の清水尋也被告を乗せたとみられる車が、東京地裁に入ります」

清水被告のファンも駆けつけていました。

清水被告のファン

「ショックではあるけど。元気にしてるかな。様子は確認したい」

■“自宅で乾燥大麻を所持”起訴内容を認め…

上下黒のスーツに身を包み、一礼して法廷へ入った清水被告。

裁判官「名前は？」

清水被告「清水尋也です」

裁判官「職業は何をやっていますか」

清水被告「俳優をやっています」

数多くのドラマや映画に出演していた、若手ブレーク俳優の1人。ことし9月に、自宅で乾燥大麻を所持したとして、麻薬取締法違反の罪に問われています。

◇

清水被告「心から反省しております。申し訳ございませんでした」

◇

裁判官「公訴事実について、何か言っておきたいことはありますか？」

清水被告「いえ、ないです」

起訴内容を認めた清水被告。二十歳の頃にアメリカに留学した際、大麻に手を出し、日本でも使うようになったと検察側は指摘しています。

■「俳優業は離れる？」裁判官に問われ清水被告は…

弁護側「どうして大麻を所持していたんですか？」

清水被告「主にストレスの緩和やリラックスをするために使っていました」

検察側「具体的にストレスとは？」

清水被告「職業柄、多くの人の前に立って顔や名前を知られる職業なので、私生活のプライバシーやプレッシャーに対し、精神的に負担、プレッシャーを無意識に感じていました」

検察側「やめようとは思わなかった？」

清水被告「やめよう…強く思ったことは正直そんなになかったです」「人としての未熟さ、罪の意識の低さ、置かれている立場について、自覚の足りなさがありました」

法廷で「大麻を二度と使用しない」と口にした清水被告。

弁護側「今後、仕事はどうするつもりですか？」

清水被告「まずは生活を立て直していくために、普通の一般の仕事を探していくつもりです」

裁判官「俳優業は離れる？」

清水被告「役者は1人の力では成立しなくて、たくさんの方々の支えで成立することなので、自分では判断できないです」「まずは1人の人間として授かった人生を、精いっぱい生きていきたいと思います」

検察側は、これまでの懲役刑などに変わり、新たに創設された拘禁刑1年を求刑。弁護側は、執行猶予付きの判決を求めました。

判決は、今月19日に言い渡される予定です。