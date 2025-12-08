老後に住みたい「福島県の自治体」ランキング！ 2位「会津若松市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
年齢を重ねるほど、暮らしやすさや安心感、自然環境など、住む場所に求める条件は少しずつ変わっていきます。豊かな生活基盤や温かな地域性、医療や交通の利便性など、老後の暮らしを支える要素がそろった自治体はどこなのか。多くの人が「ここで過ごしたい」と思う魅力的な街が、いま注目を集めています。
All About ニュース編集部では、2025年11月20〜25日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、自治体に関するアンケートを実施しました。
その中から、老後に住みたい「福島県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「会津若松市は歴史的な街並みが魅力的で、落ち着いた生活ができそうです」（30代女性／東京都）、「旅行した時、街の雰囲気や道路の広さなどが気に入った。歴史あふれた町だから」（30代女性／東京都）、「歴史ある街並みと落ち着いた雰囲気が魅力です。温泉地も近く、ゆったりとした暮らしができそうです。医療機関も整っていて、老後の生活に安心感があります。自然に囲まれた環境で、心穏やかに過ごせそうです」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
回答者からは「自然も豊かそうだけれど、お買い物なども困らなそうだからです」（30代女性／神奈川県）、「駅周辺は商業施設も多く全くの田舎というわけでもないが、少し離れるとのんびりしている。そのうえ、東京まで新幹線で1時間30分くらいというのも程よい」（50代男性／千葉県）、「治安が、よくて住みやすいイメージがあるから」（30代男性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年11月20〜25日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、自治体に関するアンケートを実施しました。
【7位までの全ランキング結果を見る】
2位：会津若松市／49票福島県の内陸部に位置する会津若松市は、鶴ヶ城（会津若松城）を中心とした歴史と文化の街です。戊辰戦争の舞台ともなり、武士道精神が今も息づく情緒豊かな地域です。磐梯山や猪苗代湖など自然にも恵まれ、温泉地としても知られています。歴史好きや、四季折々の美しい景色の中で穏やかに暮らしたいと考える人に選ばれたと考えられます。
回答者からは「会津若松市は歴史的な街並みが魅力的で、落ち着いた生活ができそうです」（30代女性／東京都）、「旅行した時、街の雰囲気や道路の広さなどが気に入った。歴史あふれた町だから」（30代女性／東京都）、「歴史ある街並みと落ち着いた雰囲気が魅力です。温泉地も近く、ゆったりとした暮らしができそうです。医療機関も整っていて、老後の生活に安心感があります。自然に囲まれた環境で、心穏やかに過ごせそうです」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
1位：福島市／82票福島県の県庁所在地である福島市は、中通り北部に位置し、吾妻連峰などの山々に囲まれた盆地の都市です。果樹栽培が盛んで、「フルーツ王国ふくしま」として知られています。新幹線が停車し、県内の交通の要所の一つです。医療機関や商業施設が一定数あり、生活の利便性が確保されている点が、老後の居住地として魅力的に映ったと考えられます。温泉地も近く、リフレッシュできる環境もあります。
回答者からは「自然も豊かそうだけれど、お買い物なども困らなそうだからです」（30代女性／神奈川県）、「駅周辺は商業施設も多く全くの田舎というわけでもないが、少し離れるとのんびりしている。そのうえ、東京まで新幹線で1時間30分くらいというのも程よい」（50代男性／千葉県）、「治安が、よくて住みやすいイメージがあるから」（30代男性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)