¸µHKT48¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹´ØÏ¢¤Î»Å»ö¤Ç¤â³èÌöÃæ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¾¾ËÜÆü¸þ¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡Ø¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£¡Ù¡Ê»£±Æ¡§Æ£ËÜÏÂÅµ¡¢ÀÇ¹þ3520±ß¡¢A4È½112¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤¬¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤Î12·î11Æü¡¢¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼ñÌ£¤Î¶¥Äú´ÑÀï¤«¤éÁ´¹ñ24¾ìÀ©ÇÆ¤â¤·¤¿¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¾ì¤Î½÷¿À¤¬¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¿ÍÀ¸ºÇÂç¤ÎÏª½Ð¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ñÌ£¤Ï¶¥Äú´ÑÀï¤È¤¤¤¦¾¾ËÜÆü¸þ¤µ¤ó
»£±Æ¤ÇË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¨¤È¥À¥Ê¥ó¡£¥Ó¥¥Ë¤ä¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½é¼Ì¿¿½¸¤Ë¤·¤Æ¿ÍÀ¸ºÇÂçÏª½Ð¤Î¥»¥¯¥·¡¼¤µ¤Ë¤âÄ©Àï¡£¼«¿È¤ÎYouTube¤Ç¤âÎ¹ÇÛ¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤ÉÎ¹¹¥¤¤Î¾¾ËÜ¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤òÎ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼É÷¤Ê°ìÌÌ¤â¼ýÏ¿¤·¡¢¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡ÖHKT48¤Î4´üÀ¸¤È¤·¤Æ2016Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É10Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢¤·¤«¤âÈ¯ÇäÆü¤Î12·î11Æü¤¬»ä¤Î25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£25ºÐ¤ÏÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊµÇ°¤¹¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤¬È¯Çä¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤Ä¤â¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¿åÃå¤È¤«°áÁõ¤òÃå¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¿åÃå¤ò´°Á´¤ËÃ¦¤¤¤Ç¼ê¤Ç±£¤·¤¿¤ê¤·¤¿¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¡¢¼«Ê¬¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¿ÍÀ¸ºÇÂç¤ÎÏª½Ð¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¤°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤»ä¤¬¸«¤ì¤ë¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢¤Ç¤â»ä¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤Ê¤È¤³¤í¤â»Ä¤Ã¤Æ¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´¥Ú¡¼¥¸ÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¾ËÜÆü¸þ¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¥ë¡Û
¤Þ¤Ä¤â¤È¡¦¤Ò¤Ê¤¿¡¡2000Ç¯12·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹165cm¡¡·ì±Õ·¿AB·¿¡¡TRUSTAR½êÂ°¡¡2016Ç¯7·î¤ËHKT48¤Î4´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥·¥ó¥°¥ëÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¡¢2022Ç¯6·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¡£¤½¤Î¸å¤Ï¸½ºß¤Î»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¾åµþ¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¥½¥í¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¸½ºß¤Ï¼ñÌ£¤Î¶¥Äú¡Ê¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡Ë´ÑÀï¤«¤é¡¢¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥Ü¡¼¥È¤Î»þ´Ö¡ª¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¶¥Äú´ØÏ¢ÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±éÃæ¡£Á´¹ñ24¾ì¤â´°Á´À©ÇÆ¡£¡Î¸ø¼°X¡Ï¡¡https://x.com/hinata__1211¡Î¸ø¼°Instagram¡Ï¡¡https://www.instagram.com/matsumoto_hinata/¡Î»öÌ³½ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ï¡¡https://trustar.co.jp/talents/hinata-matsumoto/