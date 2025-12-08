スノーボードハーフパイプ。村上市出身で北京オリンピック金メダリストの平野歩夢選手が今月５日、中国で開かれた世界大会に出場し、見事優勝を飾りました。



戦いの舞台は平野選手が北京オリンピックで金メダルを獲得した中国のシークレットガーデン。



オリンピック3大会で金メダルを獲得したショーンホワイトさんが新設し2大会目の開催となった今大会。平野選手は公式戦では今大会で初投入の逆スタンスで進行方向と逆向きに踏み切る「スイッチバックサイド」の技を繰り出します。さらに高難度のキャブダブルコーク1440を決めるなどし決勝3本目は、暗く視界が悪い難しいコンディションの中、最後まで滑り切り、スノーリーグ2大会目で初優勝を決めました。





〈村上市出身 平野歩夢選手〉「前回、思い通りの結果を残してなかったので、ここはショーンが開催している大会というのもあって、どこかで必ず（優勝を）とりたいなと思ってたんですけど、最後、戸塚優斗と戦ったんですけど、駆け引きがすごい強いような試合の内容で、本当2人でオリンピックやっているような状況の中で、本当そういうような戦いだったので、本当にひやひやして、最後、自分は攻めきれなかったんですけど、でも結果としては、一応勝てて良かった」また、今大会3位には妙高市の国際スノーボード&スケートボード専門学校に通う山田流聖選手が入っています。ミラノコルティナオリンピックに向けては今後選考対象となるワールドカップが4大会行われ、1月に代表が選ばれる予定です。今季のワールドカップ1戦目は12月10日には今回のスノーリーグと同じ中国のシークレットガーデンで開催されます。