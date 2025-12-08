「命削ってる（笑）」高橋みなみ、酸素吸入ショットに「きつそうw」「大丈夫なのw」の声！
元AKB48でタレントの高橋みなみさんは12月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。酸素ボンベを吸入する姿を公開し、話題となっています。
【写真】高橋みなみの酸素吸入ショット
ファンからは「きつそうw」「大丈夫なのw」「命削ってる（笑）」「フルマラソン完走しました？」「アイドルってスポーツなんだな」「ベストショット過ぎる」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「フルマラソン完走しました？」高橋さんは「ぜ、全然寝れない、、（この写真面白かったので拝借」とつづり、1枚の写真を投稿。4〜7日に東京都千代田区・日本武道館で行われたAKB48の20周年記念コンサートでの一幕のようです。高橋さんが隣の人に酸素ボンベを吸入されています。表情が辛そうで「面白かった」というコメントがなければ、心配になってしまうほどです。
1期生集合ショットに「やっぱりこの世代が最高」同コンサートでの写真をたびたび投稿している高橋さん。8日には、前田敦子さんや板野友美さんら1期生との集合ショットを公開しました。ファンからは「やっぱりこの世代が最高」「偉大さを改めて感じました」といった反響が寄せられています。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
