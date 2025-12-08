現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

『べらぼう』最大の衝撃！生田斗真＜治済・十郎兵衛＞一人二役構想はなぜ生まれた？制作統括が明かした裏側

12月7日放送の第47回「饅頭（まんじゅう）こわい」にて、遂に果たされた十一代将軍家斉の父・一橋治済への”かたき討ち”。

そこで明らかになった治済への仕打ちについて、実は「伏線回収」が仕込まれていたことに気づき、感嘆する視聴者が続出しています。

＊以下四十七回のネタバレを含みます。

＜第四十七回のあらすじ＞

定信（井上祐貴さん）や平蔵（中村隼人さん）たちの仇討ち計画は、治済（生田斗真さん）に気づかれる。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

治済は毒まんじゅうで大崎（映美くららさん）を死に追いやり、定信や蔦重たちも追いつめられる。

一時的に店を閉めた蔦重だったが、定信のもとを訪ね、将軍・家斉（城桧吏さん）を巻き込んだ驚きの策を提言する。

仇討ち計画は再び動き出し、定信は、体調を崩していた清水重好（落合モトキさん）の元を訪ね…。

起死回生の策

前回、定信らが進めてきた”仇討ち”策は治済に察知され、間者である大崎は”毒まんじゅう”にて命を奪われてしまいました。

蔦重も追い詰められますが、将軍・家斉を巻き込むという起死回生の策を定信へ提案。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

その定信は10代将軍・家治の弟で、御三卿・清水家の初代当主・清水重好へと協力を求めます。しかし肝心の重好が、治済の迫力を前に定信の名を出してしまい、ふたたび万事休すに…。

そんななか、亡き大崎が残した家斉宛の手紙の存在を思い出した蔦重。

治済による悪行が記されていた手紙を受け取った家斉は、計画に協力する決意を固めます。

治済は阿波の孤島へ

その後、治済を伴い清水家の茶室を訪れた家斉。

治済は警戒する様子を見せますが、家斉が菓子と茶を口にしたことで、治済もそれにならいます。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

ところが直後、家斉が崩れ落ち、動揺する治済も同じように昏倒。

実は茶に仕込まれていたのは睡眠薬で、定信たちによる策略だったのです。

治済が眠っている間に、彼と瓜二つの能役者・斎藤十郎兵衛が影武者として城へ送り込まれ、本物の治済は阿波の孤島へと流されてしまうのでした。

以前の回での”ある場面”を想起した視聴者

悪行の限りを尽くした治済でしたが、「眠らせているうちに斎藤十郎兵衛が入れ替わり、当人を島流しにする」という策により、ついに”かたき討ち”は果たされたのでした。

ここにきて【島流し】という意外すぎる結末に至った一方、以前の回における”ある治済の行動”が、実はこの結末の伏線だったのでは…と気づいた視聴者が多くいたようです。

その行動とは四十三回。ドラマ中盤、唐突に治済が能面を選ぶシーンが挿入されました。



写真は四十三回より（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

せみが鳴く中、広間に広げた22枚の能面のうち、治済が顔にあてていたのは「泥真蛇」の面。「女の怨霊で、激しい怒りを象徴した」泥真蛇を顔から外すと、なぜかしっくりこない表情を見せる治済。あらためて見渡すと、別の面に目を留め、笑顔を見せます。

そして手に取ったのは「島流しにされた悲観と憔悴が表現された」とされる「俊寛」の面。

俊寛の面を付けると、副音声では＜能面の奥に、笑みがこみあげる＞との解説が流れます。すると能面を付けたまま、治済は納得したように何度もうなずくのでした。

視聴者の感想

四十三回の時点では、定信を策にハメて老中を失脚させ、失意のどん底へ落とすことの象徴のように思われていた「俊寛」の面。

しかし四十七回で、実際に島流しにあったのは治済のほうで、「俊寛」が意味するものとぴたりと一致する結果に…。

この隠された”伏線回収”に気づいた視聴者からは早速感想が。

たとえばSNSでは「定信をあざ笑う時に能の俊寛のお面を選んだけど、べらぼう治済こそが俊寛になるってことか！うわー！お前こそが！！！」「ここでブーメラン！？って震撼」「あれは物語の伏線だったのか。こわいよ。おまえが俊寛になるのだぞって」「わしの記憶違いでなければ…以前に一橋様は俊寛の面を選んでほくそえむ場面があったと思うんだけど…今回の彼の運命が…ある意味島流し…ゾゾゾ」「俊寛がまさかのこの展開の伏線。誰も迎えに来てくれない孤島に監禁されて、誰と知られることもなく朽ち果てていけというね」といった声がみられていました。

ーーー

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。