鴨川シーワールド「2026年福袋」発売！ シャチ好きにはたまらないオリジナルグッズ5点をセット
千葉・鴨川市にある鴨川シーワールドは、12月11日（木）から、オリジナルグッズを詰め込んだ「鴨川シーワールド 2026年福袋」を、館内ショップ「ラオイ」や「マリンマーケット」、鴨川シーワールドホテルの売店で発売する。
【写真】めっちゃ実用的！ ペットボトルホルダーなど福袋の中身
■800個限定
今回発売される「鴨川シーワールド 2026年福袋」は、このセットのためだけに作成された、シャチ好きにはたまらないオリジナルのシャチグッズ5点を封入した800個限定の福袋。
限定グッズのラインナップには、機能性抜群で旅行にぴったりな「折りたたみボストンバッグ」や、汚れに強く肌触りの柔らかなウェットスーツ生地とアルミシートを使用した「ペットボトルホルダー」など、実用的なアイテムがそろう。
また、持ち運びに便利なボトルケースが付いた「ボトルケースUV折りたたみ傘」や、首元まで暖かいハイネック仕様の「フリースジャケット」、写真家・あき氏撮影による「卓上カレンダー」が登場。いずれも、愛らしいシャチがデザインされている。
なお、本福袋は館内ショップと公式ホテル宿泊プランでの販売のほか、2回に分けてオンライン抽選販売も実施。申込期間は1回目が12月11日（木）10時00分〜12月15日（月）15時00分、2回目が12月30日（火）10時00分〜2026年1月5日（月）15時00分となっている。
