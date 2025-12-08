国会議事堂

自民党と日本維新の会が進める衆議院議員の定数削減を巡り、全国の知事を対象とした共同通信のアンケートで、反対、または懸念があると答えたのは１４人に上りました。

自民党と日本維新の会は衆議院議長の下の与野党協議会で１年以内に結論が出ない場合、小選挙区２５、比例代表２０を自動的に削減するとした法案を提出していて、共同通信の見積もりでは群馬を含む２０の都道府県が対象となります。

全国４７都道府県の知事に定数削減への賛否を尋ねたところ、岩手と島根が反対と答え、秋田や福岡など１２人が「反対ではないが懸念がある」と回答しました。理由としては「地方の声が国政に反映しづらくなる」が最も多く、地方の「切り捨て」に対する不安が浮かび上がった形です。一方、賛成と回答したのは群馬や大阪など５人、態度を明確にしなかった知事も２８人いました。

望ましい議論の進め方としては、「都道府県など地方の声を聞きながら議論を進めるべきだ」が２４人、「より多くの政党・会派で議論して合意形成を図るべきだ」が２０人、「小選挙区比例代表並立制の見直しを含めて議論すべきだ」は７人でした。