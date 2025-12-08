12月10日から、北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。北朝鮮による拉致被害者市川 修一さんの兄・健一さんが、7日、指宿市で、今年最後の署名活動を行いました。



署名活動は「いぶすき産業まつり」の会場で行われました。



「拉致被害者救出の署名です。ご協力ください」



北朝鮮による拉致被害者、市川 修一さんの兄・健一さん夫婦や、この問題に関心をもつ高校生、市の職員たちが、署名への協力を求めました。





（署名した人）「親御さんは、横田めぐみさんのお母さん1人ということでぜひ解決してもらいたい。とても、他人事とは思えない」これが、今年最後の署名活動――。今年は拉致問題への強い意欲を示す高市首相が就任し、大きな進展が期待できる年になったと言います。（拉致被害者 市川修一さんの兄・健一さん）「私の代で何としても突破口を開きたい。拉致問題を解決したいと熱意を込めておっしゃった。私たちは、停滞しているこの空気を何とか進展できるように、総理が突破口を開いてくれると期待している」市川さんは「来年は一刻も早く日朝首脳会談を実現して、被害者全員を奪還してほしい」と話しました。