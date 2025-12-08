鹿児島ユナイテッドFCは7日、プレーオフの準決勝で宮崎に敗れました。今シーズンの戦いは終わりJ2復帰は、来シーズンに持ち越されました。



(記者)

「試合開始40分前です。ご覧ください。大勢のユナイテッドサポーターが詰めかけ、ホームのような雰囲気です」



鹿児島から駆け付けたサポーターはおよそ1800人。リーグ5位のユナイテッドと4位宮崎のプレーオフ準決勝。J2昇格を目指す戦いが始まりました。試合は前半終了間際に動きます。宮崎にフリーキックを与えたユナイテッドはクリアボールを押し込まれ不運な形で先制点を奪われます。プレーオフの決勝に進むには勝ちが絶対条件のユナイテッド。2点が必要になります。





後半7分、左サイドを崩したユナイテッドは、アンジェロッティにボールを集め、シュートを放ちますがクロスバーに阻まれゴールを決められません。後半18分。さらに宮崎に左サイドを突破され2点目を許します。結局、0対2で敗れ1年でのJ2復帰はなりませんでした。(相馬直樹監督)「十分、昇格に値する力をもった選手たちだったと思いますので、そこを導けなかったのは、自分自身としては残念ですし、悔しい」（涙のサポーター)「選手もサポーターもみんな一生懸命頑張っていたので、後悔ない。来年も応援します」残念ながらユナイテッドの今シーズンの戦いはこれで終わりました。J2復帰に向けて何が足りなかったのでしょうか？選手に直接、聞きました。今年1月。元日本代表の相馬直樹さんをGM 兼 監督に迎え17人を入れ替えたユナイテッド。シーズン序盤は、出遅れたものの、3月以降は上位をキープし、9月には一時自動昇格の2位まで順位を上げました。最大の特徴はリーグ屈指の得点力。今シーズンの総得点は、優勝した栃木シティと同じ69。その原動力となったのがこの人。(鹿児島ユナイテッドFC 河村慶人選手)「今シーズンは、ケガもなく全試合、出場できましたし、初の2桁得点、5アシストでキャリアハイ。本当にいいシーズンを過ごせました」一方で目立ったのが失点の数。上位6チームで引き分けが最も多く勝ち切れない試合が多かった1年でした。(山口卓己選手)「あとちょっと、というところだったが、少しの差には、たくさんの多くの要因がありますし、その差は大きかった。勝つべき試合で勝てなかったり、勝ち点を落としてしまうことが多かった。昇格しているチームはそういったところ、勝ち切る、守り切ることが出来るチーム」シーズン終盤は5試合勝利を挙げられませんでした。(稲葉修土主将）「リーグ戦のラスト数試合で、残留がかかった相手だったり、プレーオフにかかった相手とやった時に、気迫で上回られてしまったり、それでもこじ開ける力。守り切る力が少し足りなかった」わずか1年でチームを去る相馬監督。選手たちにこんな言葉を最後に伝えました。（相馬直樹監督）「選手たちには『流れをワンプレーで変えられる選手に是非、なってほしいと』伝えた。そういう所を含めて、まだ、1人1人に成長が必要」来シーズンに向けて誰を監督に迎えどんなサッカーを見せてくれるのか？注目です。