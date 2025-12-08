県立鴨池庭球場が新たな候補地として浮上したスタジアム構想です。下鶴市長は、これまで稼げる「多機能複合型」のスタジアムの整備を掲げていましたが、8日の市議会で「可能な限り目指したい」と“後退ともとれる”発言の変化が見られました。



8日、開かれた鹿児島市議会の個人質疑。県と鹿児島市が、スタジアムの有力な候補地として、新たな2か所を挙げてから初めての質疑が行われました。



県と鹿児島市は、11月、鹿児島市与次郎の鹿児島サンロイヤルホテルの跡地と、県立鴨池庭球場一帯が候補地になりうるか調査することを表明しました。庭球場は川商ホールに隣接する文化公園に移設することを考えています。





これまで、稼げる「多機能複合型のスタジアム」を“まちなか”に整備することを掲げてきた下鶴市長――。自民との佐藤議員が改めて、市長の考えを質しました。（鹿児島市・佐藤高広市議）「今回の候補地案でも多機能複合型を目指すのか。もし、庭球場案となった場合、公園としての土地利用規制があると思うが、複合施設が可能と考えるか」（鹿児島市・下鶴市長 ）「可能な限り、多機能複合型であることや、自ら稼げることを目指したいと考えているが、今回の調査では、まずは2か所の敷地に配置可能か、庭球場移設が可能か確認するとともに、比較検討するために必要な調査が中心であり、複合施設の導入可能性は、活用可能なスペースの状況を踏まえて今後、検討してまいりたい」「可能な限り目指したい」。“後退ともとれる”発言の変化が見られました。また、2つの候補地ともに“まちなか”であるとの考えを改めて示しました。一方、8日開かれた県議会・一般質問で、自民党の柴立議員は、県立鴨池庭球場を新たなスタジアムの候補地の一つとしたことについて県の考えを問いただしました。県の担当者は…（県観光・文化スポーツ桑代毅彦 部長）「現在の庭球場と同等の機能を備えた施設を文化公園に整備できるかが課題と考えており、今後、鹿児島市が、実施することとしている調査の結果を待つ必要があると考えている」県立鴨池庭球場の敷地が候補地に決まった場合、その移設費について問われると。（県観光・文化スポーツ桑代毅彦部長）「鴨池庭球場を移設する費用については、県としては、鹿児島市に負担していただきたいと考えている」鴨池庭球場の移設に係る費用は、鹿児島市が負担すべきとの考えを初めて示しました。