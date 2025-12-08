ことしもあと3週間・・・。



アメリカ軍岩国基地ではおととい（6日）クリスマスツリーの点灯式が行われ、一足早くクリスマスムードに包まれました。



高さおよそ10メートルのヒマラヤスギを中心に3万個の電球に光がともったアメリカ軍岩国基地。



クリスマスや新年のホリデーシーズンを祝う毎年恒例のこのイベントは一般にも開放されていておとといは1500人あまりの人が基地の外からも参加しました。





「初めて来たけどきれいでいいですね」「ロマンチックに過ごしたい」「雰囲気がいい。家族がフィリピンからきて、家族と日本で過ごす初めてのクリスマスになるから楽しみ」アメリカではことし10月から1か月あまりの間連邦政府の閉鎖が続き岩国基地でも基地内外のイベントへの参加を見送ったりするなどの影響がでました。閉鎖が続けば、点灯式の開催も危ぶまれるところでしたがいつも通りのクリスマスを迎えられそうだということです。アメリカ軍岩国基地では「普段日本の文化を教えてもらっているかわりに、基地内のイベントではアメリカの文化を感じてもらいたい。市民と一緒に楽しめるイベントを開催できてよかった」としています。